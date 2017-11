Il Segreto / Raimundo e l'emozione per il suo imminente matrimonio con Francisca (Anticipazioni)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 14 novembre: Raimundo è emozionato all'idea di essere ormai prossimo alle nozze con Donna Francisca. Deve nascondere luogo e data...

14 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Donna Francisca e Raimundo hanno atteso per una vita intera di poter realizzare il loro sogno d'amore. La coppia più longeva della telenovela Il Segreto si è sposata già in un'occasione ma si era trattato soltanto di una farsa, che aveva spinto Ulloa a lasciare la villa e a porre fine alla frequentazione con la sua storica fidanzata. A distanza di mesi da quel triste avvenimento, la coppia tenterà nuovamente di pronunciare il fatidico sì: la notizia però non dovrà trapelare a causa delle possibili ripercussioni che essa potrebbe avere in Cristobal Garrigues. Quest'ultimo ha annunciato la propria vendetta, quindi i due futuri sposi decideranno di diventare marito e moglie lontano da Puente Viejo e in gran segreto. Nessuno dovrà conoscere le loro intenzioni anche se sarà difficile nascondere la propria felicità soprattutto con Emilia: quest'ultima noterà qualcosa di strano nel padre, ma mai potrà sospettare i progetti prossimi alla realizzazione. Purtroppo però il primo a scoprire le vere intenzioni della coppia sarà proprio Garrigues...

Il Segreto: Lucia aiuta Beatriz a dimenticare Matias

Nella puntata de Il Segreto si questo pomeriggio si tornerà a parlare di Lucia e della sua presenza a Los Manantiales. Hernando sarà ancora lontano da casa e la nuova arrivata continuerà a portare il buon umore nella vita di Camila e Beatriz. Quest'ultima vivrà un periodo molto difficile a causa del comportamento di Matias, che continuerà a rifiutarla divertendosi insieme alle ragazze di Puente Viejo, prima fra tutte Marcela, figlia del mugnaio. Lucia cercherà di tirare su di morale il ragazzo, facendole dimenticare il suo grande amore. Ma davvero sarà facile raggiungere un simile obiettivo? Camila sarà grata all'amica per il suo progetto di aiutare Beatriz, che sembrerà sollevata dopo tante sofferenze. Per questo per la prima volta vivrà con lei un tentativo di chiarimento, facendo capire che tra le due cubane è accaduto qualcosa di terribile in passato. Riusciranno a mettere da parte le tante divergenze?

