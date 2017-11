LA STRADA DI CASA/ Anticipazioni prima puntata 14 Novembre 2017: una nuova vita per Fausto (Fiction Rai1)

La strada di casa, anticipazioni prima puntata: la vita offre una seconda occasione a Fausto Morra, imprenditore e padre di famiglia che si risveglia dopo cinque anni di coma.

14 novembre 2017 Stella Dibenedetto

La strada di casa

Oggi, martedì 14 novembre, in prima serata su Raiuno, parte la nuova fiction “La strada di casa”. Un prodotto importante per la Rai che racconta la storia di un uomo, pronto a riconquistare la propria vita dopo un tragico incidente. La Strada di casa andrà in onda per sei serate, tutte collegate tra loro come un unico, grande racconto in cui s’intrecciano il noir e il melò in una grande saga familiare. La serie è stata girata nella campagna torinese che è protagonista a tutti gli effetti della storia. La strada di casa è la storia di una seconda occasione, quella che la vita offre a Fausto Morra, padre di famiglia e proprietario di una grande azienda agricola nel Piemonte. A causa di un incidente, Fausto entra in coma e si risveglia dopo cinque anni. Quanto torna alla vita, Fausto si rende conto che tutto è cambiato: sua moglie è legata al suo migliore amico e i suoi figli sono ormai cresciuti prendendo strade diverse e lasciando l’azienda ormai sull’orlo del fallimento. Fausto, inoltre, si rende conto che nel suo passato ci sono diverse zone d’ombre. Alcuni ricordi lo portano a credere di non essere l’uomo integerrimo che tutti credono: Fausto potrebbe essere un truffatore e forse un assassino. Il protagonista de “La strada di casa” è Alessio Boni che interpreta Fausto. Completano il cast Lucrezia Lante Della Rovere (Gloria), Sergio Rubini (Ernesto Baldoni), Thomas Trabacchi (Michele), Christiane Filangieri (Veronica), Eugenio Franceschini (Lorenzo), Benedetta Cimatti (Milena), Silvia Mazzieri (Irene), Paolo Graziosi (Elia), Gianluca Gobbi (Giorgi), Magdalena Grochowska (Dottoressa Madrigali), Marco Cocci (Prof. Riccardi), Mauro Serio (Giacomo Crespi), Giovanni Franzoni (Nicola Crespi), Giulio Cavallini (Giulio Bettetini), Alberto Boubakar Malanchino (Bashir), Sabrina Martina (Viola), Andrea Lobello (Martino), Viola Graziosi (Parella), Nicola Adobati (Paolo Ghilardi), Ilaria Genatiempo (Amica di Gloria). La regia è di Riccardo Donna.

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

Per Fausto Morra è un giorno speciale. La sua azienda si sta preparando a raccogliere quintali di pannocchie per sfamare i bovini presenti nelle stalle. E’ un giorno di grande festa non solo per l’azienda di Morra ma anche per la sua famiglia e tutto il territorio. Il successo di Fausto, però, nasconde un segreto. Morra, per il successo della sua azienda, è sceso a compromessi e Paolo, un solerte ispettore del Distretto Veterinario, sta per svelarli tutti. Fausto ha di fronte a sé due possibilità: confessare tutto ciò che ha fatto o insabbiare tutto sapendo di non poter tornare indietro. La notte della festa, Fausto ha un incidente e riapre gli occhi in ospedale cinque anni dopo. Tutto, nella sua vita, è cambiato. Sua moglie Gloria è ora legata al suo migliore amico Michele; Lorenzo, il primogenito, ha cambiato la destinazione dell’azienda passando al biologico mentre Milena, la secondogenita, è in partenza per il Canada. Viola, la figlia più piccola, è ormai diventata un’adolescente irrequieta e arrabbiata con il mondo intero. Come se non bastasse, c’è anche un figlio concepito la sera dell’incidente. Su Fausto, poi, indaga Ernesto Baldoni, l’ex direttore del Distretto ed ex responsabile di Paolo, convinto che Fausto lo abbia ucciso.

© Riproduzione Riservata.