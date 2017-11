LA STRADA DI CASA / La nuova fiction di Rai 1 con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere

Rai 1 presenta la sua nuova fiction intitolata La strada di Casa che vede la partecipazione degli attori Alessio Boni (il protagonista Fausto) e Lucrezia Lante Della Rovere.

14 novembre 2017 Annalisa Dorigo

La strada di casa

Continua il periodo d'oro per le fiction di Rai 1 che settimana dopo settimana riescono a sbaragliare la concorrenza, raggiungendo costantemente ottimi ascolti. Questa sera partirà un nuova scommessa della rete ammiraglia Rai che lancerà la nuova serie televisiva La strada di Casa, incentrata sui valori della famiglia e più nello specifico della paternità. Protagonista sarà Fausto, interpretato da Alessio Boni, un allevatore che si risveglierà dopo cinque anni di coma. Dopo un periodo tanto lungo, si troverà davanti a dei grandi cambiamenti avvenuti nella vita dei suoi cari, ma proprio queste novità lo porteranno a mettere in primo piano alcuni importanti aspetti che in passato non avevano rappresentato per lui la priorità, in primis la famiglia e la figura genitoriale. La serie sarà suddivisa in 12 episodi da 50 minuti ciascuno e sarà ambientata in varie località italiane, quali Torino, Borgo Cronalese e Carignano. Un cast di tutto rispetto sarà il fiore all'occhiello per quello che potrebbe trasformarsi in uno dei maggiori successi dell'autunno.

La strada di casa: ecco il cast della fiction

Fausto Morra, protagonista della nuova fiction di Rai 1 intitolata La strada di casa, sarà interpretato dall'attore Alessio Boni. Già noto per la partecipazione ad altre fiction di grande successo quali Guerra e pace, Catturandi - Nel nome del padre e Gli anni spezzati, qualche giorno fa aveva dichiarato: "È la prima volta che mi capita un personaggio che indaga su se stesso; di solito si indaga sugli altri. Qui rinasco dopo 5 anni di coma. La cosa che mi ha incuriosito è che il pubblico, con gli occhi di Fausto, può riavvolgere il nastro della memoria del personaggio portando a compimento lentamente un puzzle". Insieme a lui ci sarà anche Lucrezia Lante Della Rovere, ovvero Gloria, la moglie di Fausto. Nei cinque anni di coma del marito, la donna ha cambiato la sua vita, innamorandosi di un altro uomo, ma ora dovrà fare i conti con il ritorno a casa del suo 'Ulisse' (il paragone con il viaggio dell'eroe greco proseguirà per tutta la durata della fiction). Altri volti noti saranno gli attori Sergio Rubini, Thomas Trabacchi, Christian Filangieri, Eugenio Franceschini.

