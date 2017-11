LAURA CHIATTI/ “Tornatore? Un vero signore” (Stasera Casa Mika)

L’attrice italiana di Laura Chiatti è tra gli ospiti della terza puntata della trasmissione Stasera Casa Mika in onda nella prima serata di Rai 2 per la conduzione di Mika.

14 novembre 2017 Francesca Pasquale

Laura Chiatti

ESPLOSA LA MODA DELLA DENUNCIA?

A Stasera Casa Mika tantissimi ospiti tra cui la famosa attrice italiana Laura Chiatti per un commovente ricordo di una strepitosa artista nostrana qual è stata Anna Magnani. Tra l’altro la Chiatti in questi giorni ha voluto dire la propria impressione su quello che sta accadendo nel mondo dello spettacolo ed ossia riguardo le denunce di molestie sessuali da parte di registi e produttori cinematografici. In particolare, Laura Chiatti ha voluto spezzare una lancia a favore di Giuseppe Tornatore accusato di molestie da parte della showgirl Miriana Trevisan. Sull’argomento la Chiatti ha sottolineato: “E' un vero signore e un serio professionista.. Non vorrei che esplodesse la moda di denunciare dei professionisti seri solo per giustificare il fallimento della propria carriera”. In queste ore la Chiatti ha confermato la propria posizione pubblicando sui social un simpatico post. Clicca qui per vederlo.

LA CARRIERA DI LAURA CHIATTI

Laura Chiatti, nata a Castiglione del Lago il 15 luglio del 1982, ha iniziato a muovere i primi passi artistici nel mondo della musica partecipando nei primi anni Novanta ad una puntata della storica trasmissione di Italia 1 Karaoke condotta da Fiorello. Tuttavia nel 1996 vincendo un concorso di bellezza si ritrova a misurarsi con il mondo della moda mentre a partire dagli anni duemila metterà in mostra le proprie capacità di attrice prima nella soap opera Un posto al sole e quindi nelle serie Compagni di scuola, Carabinieri, Incantesimo e Diritto di difesa. Nel 1998 ha esordito sul grande schermo con il film Laura non c’è diretto dal regista Antonio Bonifacio a cui faranno seguito negli anni tante pellicole di successo come L’amico di famiglia di Paolo Sorrentino, Baaria, Io loro e Lara, Il peggior Natale della mia vita, Manuale d’amore 3, Io che amo solo te e La cena di Natale. Dal mese di luglio del 2014 è sposata con Marco Bocci con cui ha avuto 2 figli.

