LEFT BEHIND - LA PROFEZIA/ Su Rai 4 il film con Nicolas Cage (oggi, 14 novembre 2017)

Left Behind - La profezia, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 14 novembre 2017. Nel cast: Nicolas Cage e Cassi Thomson, alla regia Vic Armstrong. La trama del film nel dettaglio.

14 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NICOLAS CAGE NEL CAST

Il film Left Behind - La profezia va in onda su Rai 4 oggi, martedì 14 novembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola del 2014 che è stata diretta da Vic Armstrong (Caccia mortale, A sunday horse, The adventures of young Indiana Jones - Adventures in the Secret Service) e interpretata da Nicolas Cage (Con air, Ghost rider, Face off - Due facce di un assassino), Cassi Thomson (Cop dog - Il mio cane è un fantasma, Grave Halloween, Rock the house) e Chad Michael Murray (Cinderella story, La maschera di cera, Quel pazzo venerdì). Questo film è il remake della pellicola Prima dell'apocalisse, diretta nel 2000 da Vic Sarin, a sua volta tratto dal romanzo Gli esclusi. Quest'ultimo è il primo capitolo di una saga di 16 libri intitolata Left behind e scritta fra il 1985 e il 2004 da Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LEFT BEHIND - LA PROFEZIA, LA TRAMA DEL FILM

Chloe Steel (Cassi Thomson) è una giovane donna che torna a casa del padre Rayford (Nicolas Cage), pilota di aerei di linea per fargli una sorpresa nel giorno del suo compleanno. L'uomo però no è in casa ma al lavoro. Ha infatti preferito la compagnia di una giovane hostess con cui ha una relazione piuttosto che restare a casa con la moglie Irene (Lea Thompson), con cui ha dei rapporti molto tesi. La donna infatti, è sempre più assorbita dalla lettura delle Sacre Scritture, che stanno diventando una vera e propria ossessione. In aeroporto Chole conosce Buck Williams (Chad Michael Murray), un giornalista di cui si innamora al primo sguardo e da cui è immediatamente corrisposta. Tutto d'un tratto però un evento inspiegabile sconvolge il mondo intero. Milioni di persone scompaiono nel nulla in un istante, soprattutto ferventi fedeli cristiani e bambini. L'evento ha pesanti ripercussioni sia sulla famiglia di Ray che sul volo che sta pilotando e che proprio nel momento della misteriosa scomparsa, si trova nei cieli di Londra.

