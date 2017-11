LITE SIMONA IZZO VS PREDOLIN / Il conduttore: tu e tuo marito siete dei maleducati! (Grande Fratello Vip 2017)

Lite Simona Izzo vs Predolin, il conduttore attacca l'attrice e suo marito Ricky Tognazzi. Riscoppia la polemica tra i due che ha animato le prime settimane del Grande Fratello Vip 2017.

14 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Lite Simona Izzo vs Marco Predolin

All'interno della casa del Grande Fratello Vip 2017 succede di tutto, ma non è che fuori si scherzi. Simona Izzo ha voluto sottolineare all'eliminato Jeremias Rodriguez alcuni dei suoi atteggiamenti sbagliati. E' intervenuto Marco Predolin per ricalcare vecchi rancori, sottolineando che lei e il marito, Ricky Tognazzi, sono dei veri maleducati e pronti a dire sempre delle cose fuori luogo. La situazione è stata poi frenata da Ilary Blasi con il fatto che l'accento stasera è assolutamente da mettere su altre cose. Al momento tutto è stato sedato, ma Simona Izzo si è tolta il sassolino dalla scarpa sottolineando che Marco Predolin con questa storia degli insulti si è girato praticamente tutte le trasmissioni possibili. Staremo a vedere se tornerà a parlare anche Ricky Tognazzi che è rimasto piuttosto fermo dopo aver puntato anche lui il dito sull'ex conduttore del Gioco delle Coppie.

I PRECEDENTI TRA I DUE

La lite tra Marco Predolin e Simona Izzo al Grande Fratello Vip 2017 ha origini abbastanza lontane, da quando i due erano entrambi all'interno della casa più famosa della televisione. Tutti ricorderanno quando proprio la Izzo aveva sottolineato di sentirsi svenire dopo l'ingresso in studio post eliminazione. Era stato proprio Predolin a prenderla in giro, fingendo uno svenimento a terra per imitarla. C'è stata poi anche la parola di Ricky Tognazzi, pronto a difendere l'attrice sua moglie. Da quel momento le accuse di Predolin sono diventate ripetute anche a Domenica Live dove ha ribadito più volte che Tognazzi sapeva solo insultare. Un battibecco quindi che va avanti da due mesi e che non è intenzionato a terminare come abbiamo visto anche stasera durante l'appuntamento serale su Canale 5. Il famoso caffè invocato per la pace sembra ora essere tornato davvero molto lontano.

© Riproduzione Riservata.