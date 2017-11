La scelta di Sabrina Ghio è Nicolò Raniolo/ Uomini e Donne, il corteggiatore torna il studio e la risposta è…

14 novembre 2017 Anna Montesano

Sabrina Ghio scelta

Finalmente la scelta forse più attesa di questo trono di Uomini e Donne è arrivata. Sabrina Ghio ha scelto: è Nicolò Raniolo ad essere riuscito a conquistare il cuore della bella tronista. È partita proprio con questo annuncio la nuova registrazione del trono classico seguita dal ritorno in studio, su richiesta di Sabrina attraverso un video messaggio, di Nicolò Raniolo che era andato via due settimane fa. Si parte con i Best Moments con Nicolò Fabbri, a cui seguono quelli con Nicolò R. Segue l'uscita dallo studio consueta e poi la chiamata di Raniolo a cui la tronista ha dichiarato i suoi sentimenti ma, come sospettato, la risposta del tronista è stato un secco no.

UNA SCELTA CON UN TRISTE EPILOGO

Nicolò non se la sente di uscire con lei dal programma, quindi Sabrina Ghio lascia lo studio da single. Sabrina tuttavia non si pente della sua scelta: anche oggi, nella puntata andata in onda, ha dichiarato che la sua scelta non sarebbe stata fatta in funzione di un sì, bensì in base ai suoi sentimenti. La tronista conclude in questo modo un percorso davvero complesso, partito con numerose critiche, inizialmente per il suo aspetto fisico, poi per il fatto di aver scelto il trono classico e non quello over per trovare l'amore. Alti e bassi, scontri e lacrime in un trono che ha davvero emozionato tutti e che il pubblico ha imparato ad amare puntata dopo puntata e che dopo questo finale non potrà che essere ancora di più dalla sua parte.

