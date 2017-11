Le Iene Show/ Anticipazioni e diretta: dal Weinstein italiano alla storia del cane sepolto vivo (14 novembre)

Le Iene Show, anticipazioni e diretta di oggi, 14 novembre: dall'inchiesta sul Weinstein italiano alla storia del cane sepolto vivo. L'intervista al fenomeno del web Marco Morrone

14 novembre 2017 Silvana Palazzo

Le Iene Show, anticipazioni e diretta

Nuova puntata de Le Iene Show oggi, martedì 14 novembre: torna l'appuntamento con il programma condotto da Ilary Blasi e Teo Mammuccari, in compagnia della Gialappa's Band. Le anticipazioni preannunciano una puntata molto interessante: innanzitutto c'è un nuovo servizio di Dino Giarrusso, che prosegue la sua inchiesta sulle presunte molestie nel mondo del cinema nazionale e internazionale. La Iena, che nelle scorse puntate ha raccolto testimonianze e interpellato anche alcuni registi italiani, stavolta ha deciso di chiamare in causa alcune attrici e conduttrici italiane affermate per avere una loro opinione sulla vicenda, come Alba Parietti, Anna Falchi, Kasia Smutniak, Carolina Crescentini, Paola Barale e Alessia Marcuzzi. Ci sarà spazio nel corso della puntata anche per il fenomeno del web italiano Marco Morrone, famoso per il tormentone “Saluta Andonio”. Le Iene hanno trascorso una giornata con il ragazzo, tra famiglia e lavoro. Marco racconterà, tra le altre cose, come questo successo rappresenti per lui una rivincita nei confronti di chi in passato si è preso gioco di lui.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI: GLI ALTRI SERVIZI DI OGGI

A Le Iene Show verrà affrontato nella puntata di oggi un tema delicato come quello degli abusi sessuali: Nina Palmieri racconterà la storia di un ragazzo autistico e disabile al 100% che è stato vittima del migliore amico del padre. Qualche settimana fa si è concluso il processo: il Tribunale di Cuneo ha accolto la richiesta di patteggiamento dell'uomo applicando tutte le attenuanti del caso, quindi lo ha condannato a 22 mesi di carcere che però l'uomo, come racconterà il padre del 22enne, non sconterà mai. Veronica Ruggeri invece è stata a Zanica, un comune vicino Bergamo, per affrontare il caso del setter di 11 anni che sarebbe stato preso a bastonate da due anziani signori perché malato di tumore. I due, convinti di averlo ucciso, avrebbero poi seppellito il cane in un campo. Il setter, ancora in vita, è invece riuscito a riemergere dal terreno con la testa. Verranno dunque trasmesse anche le parole della giovane donna che ha ritrovato il cane, ma l'inviata si è recata anche alla clinica veterinaria dove è stato ricoverato l'animale che, nonostante le intensive cure a cui è stato sottoposto, non ce l'ha fatta. Infine, la Iena ha raggiunto le due persone che sarebbero responsabili del terribile gesto.

