Luca Argentero e Cristina Marino/ Altro che crisi: baci e abbracci per la coppia

Luca Argentero e Cristina Marino smentiscono la crisi con baci e abbracci in pubblico: amore a gonfie vele per la coppia nelle foto pubblicate dal settimanale Vero.

14 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Luca Argentero e Cristina Marino

Nessuna crisi di coppia tra Luca Argentero e Cristina Marino. L’attore e la sua giovane fidanzata sono sempre più felici e innamorati come testimoniano le foto pubblicate dal settimanale Vero. Negli scatti in questione, la coppia, in trasferta a Barolo, si lascia andare a baci, coccole e abbracci in pubblico. A scatenare le voci di crisi tra Luca Argentero e Cristina Marino era stato un servizio del settimanale Diva e Donna secondo cui l’attrice e modella si sarebbe lamentata con un’amica del poco tempo che trascorrerebbe insieme al fidanzato. A tenere distanti i due sarebbero i numerosi impegni di lavoro di entrambi. Sia Luca Argentero che Cristina Marino continuano a mettere il lavoro tra le priorità. Tra un impegno e l’altro, però, i due sarebbero riusciti a ritagliarsi del tempo per stare insieme e recuperare i tanti giorni che trascorrono lontani. Una coppia bellissima e molto affiatata che è pronta a smentire tutte le voci di crisi.

L’AMORE TRA LUCA ARGENTERO E CRISTINA MARINO

Dopo la fine del suo matrimonio con Myriam Catania, Luca Argentero ha ritrovato l’amore accanto a Cristina Marino, giovane modella e attrice conosciuta sul set del film “Vacanze ai Caraibi” nel 2015. Un amore cresciuto gradatamente e che oggi rende felice entrambi. Molto riservati e gelosi della propria vita privata, i due si mostrano davvero poco insieme, preferendo trascorrere i loro momenti lontani dalle luci dei riflettori. Cristina Marino, però, non nasconde di essere molto innamorata del suo Luca come ha confessato ai microfoni di Vanity Fair alcuni mesi fa. “Luca è un trentottenne fichissimo e non intendo solo fisicamente anche se è uno sportivo come me, e questo è fondamentale (…). È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più”. Tra Luca e Cristina non c’è stato alcun colpo di fulmine ma poi: “Io mi sono innamorata di Luca perché è l’uomo che è: meraviglioso”.

