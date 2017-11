MINE VAGANTI/ Su Rai Movie il film con Riccardo Scamarcio e Nicole Grimaudo (oggi, 14 novembre 2017)

Mine vaganti, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 14 novembre 2017. Nel cast: Riccardo Scamarcio e Nicole Grimaudo, alla regia Ferzan Ozpetek. La trama del film nel dettaglio.

14 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST RICCARDO SCAMARCIO

Il film Mine vaganti va in onda su Rai Movie oggi, martedì 14 novembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola del 2010 che è stata diretta da Ferzan Ozpetek (Rosso Istanbul, Le fate ignoranti, Allacciate le cinture) e interpretata da Riccardo Scamarcio (John Wick - Capitolo 2, Il sapore del successo, Mio fratello è figlio unico), Nicole Grimaudo (Baaria, Un giorno perfetto, Baciata dalla fortuna) e Alessandro Preziosi (The tourist, Passione sinistra, La masseria delle allodole). Nel cast anche Lunetta Savino, Elena Sofia Ricci, Carolina Crescentini ed Ennio Fantastichini. Il film è stato presentato in anteprima fuori concorso al Festival del cinema di Berlino del 2010 e si è rivelato un buon successo di pubblico conquistando letteralmente la critica. La pellicola ha infatti fatto incetta dei principali premi cinematografici italiani. Mine vaganti è stato nominato a ben 13 David di Donatello, vincendo quelli per il migliore attore e la migliore attrice non protagonista, andati a Ilaria Occhini e Ennio Fantastichini. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MINE VAGANTI, LA TRAMA DEL FILM

Tommaso Cantone (Riccardo Scamarcio) è un pugliese trapiantato a Roma. Nella capitale vive liberamente la sua condizione di omosessuale, ma quando torna nel Salento a trovare la famiglia, dopo una lunga assenza, trova una situazione molto diversa. La sua famiglia è proprietaria di un pastificio industriale, per cui appartiene all'alta borghesia locale, e non può permettersi uno scandalo del genere. Tommaso, di cui tutti in famiglia ignorano l'omosessualità, deve quindi confrontarsi con il padre, severo e di mentalità chiusa, deluso dalle scelte del figlio, che avrebbe voluto al suo fianco nella conduzione dell'azienda di famiglia. Completano la famiglia Cantone la madre Stefania, affettuosa ma soffocante, il fratello Antonio, che ha seguito le orme paterne al pastificio, e la sorella minore Elena, che non si rassegna alla vita di casalinga benestante a cui sembra destinata. L'arrivo di Tommaso sconvolge i già precari equilibri della famiglia, che dovrà faticosamente smuoversi dal suo immobilismo ideologico e trovare una nuova dimensione di vita dove tutti possano almeno aspirare a realizzare i propri sogni.

