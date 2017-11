Matteo Mazzoleni/ Uomini e donne, l'epilogo si avvicina, cosa vedremo oggi?

Fino alla fine abbiamo sperato che Matteo Mazzoleni non finisse in panchina ma, a quanto pare, la nuova puntata del trono classico in onda oggi rivelerà che l'epilogo è ormai vicino

14 novembre 2017 Hedda Hopper

Matteo Mazzoleni, Uomini e donne

Ultimi colpi di scena a Uomini e donne e nel nuovo trono gay. Mentre i più informati sanno bene che Alex Migliorini ha fatto la sua scelta la scorsa settimana e sta vivendo fuori il suo lieto fine, gli altri si accontentano di guardare in onda oggi la seconda parte della puntata iniziata ieri e che vedrà come protagonisti proprio Paolo Crivellin e Alex Migliorini. Il tronista gay sarà alle prese con le nuove esterne e, soprattutto, con gli ultimi colpi di testa di Matteo Mazzoleni che ha già capito dove sta andando a finire questo trono e che ha voluto sottolineare tutti i suoi difetti e le differenze con gli altri nella puntata in onda la scorsa settimana. Ma cosa vedremo oggi? A quanto pare Alex riceverà la dimostrazione che ha sempre desiderato mentre Matteo Mazzoleni subirà un altro duro colpo.

L'IRA DI MATTEO DOPO IL BIGLIETTINO

Alex Migliorini tornerà come protagonista con le sue esterne e, in particolare, il biglietto che ha fatto avere a Matteo Mazzoleni al posto di portarlo fuori e vivere altri momenti insieme a lui. Fin qui niente di male se non fosse che nel biglietto il tronista decide di scaricare il suo corteggiatore. A quanto pare Alex non ha avuto il coraggio di affrontarlo e gli ha comunicato di non volerlo prendere in giro e, per questo, non lo porterà in esterna. Purtroppo per lui le cose non sono andate come previsto e oggi assisteremo alla sua reazione in studio al cospetto del tronista che non potrà fuggire e nasconersi dietro ad un bigliettino. L'ira di Matteo si abbatterà su Alex e sarà allora che il pubblico capirà che la sua direzione ormai è ben segnata, chi sarà la sua scelta a questo punto?

