Nicolò Raniolo/ Uomini e donne, un sicuro no per Sabrina Ghio?

Nicolò Raniolo sarà la scelta di Sabrina Ghio? A Uomini e donne si va delineando il finale di questo trono femminile, ma se il corteggiatore fosse un no? I fan lo temono

14 novembre 2017 Hedda Hopper

Nicolò Raniolo, Uomini e donne

Sabrina Ghio è pronta a fare la sua scelta? Il trono classico di Uomini e donne oggi torna in scena per una nuova registrazione e, anche se per la messa in onda dovremo attendere venerdì, sembra proprio che per la bella tronista le cose potrebbero cambiare molto presto. Nei giorni scorsi abbiamo visto Nicolò Raniolo pronto ad avvicinarsi alla bella tronista raccontandole cose importanti ma tutto è cambiato in studio. Il bel tentatore ha dovuto affrontare l'esterna che la tronista ha fatto con l'altro Nicolò e, soprattutto, i loro baci e le loro coccole. Il corteggiatore non ha preso molto bene quello che è successo e la stessa tronista si è detta piena di dubbi e perplessità per quello che è successo e che avrebbe visto Nicolò. Questo lascia pensare che la tronista sia pronta a scegliere proprio il bel corteggiatore ma la risposta è ancora incerta e la puntata di ieri non ha cambiato le cose.

NICOLÒ PRONTO A DIRE NO O A LASCIARE IL PROGRAMMA?

Colpi di scena pronti a stupire il pubblico oggi pomeriggio? Sembra proprio che Uomini e donne e il trono classico, dalle 16.00 in poi, saranno location di una nuova registrazione che potrebbe precedere (o addirittura essere) quella della scelta di Sabrina Ghio. Sappiamo bene che ancora Nicolò Raniolo non è un sì sicuro, e forse non lo sarà mai visto che in molti pensano che sia un no, ma quello che è certo è che la presentazione di tre nuovi tronisti lascia pensare che anche per la ballerina romana sia arrivato il momento di scegliere e non tergiversare oltre. Tutti sappiamo che la scelta sarà proprio Nicolò ma non possiamo aspettare che lui lasci pensare che sia un sì e che Nicolò Fabbri continui a stare in studio per fare da soprammobile. Oggi pomeriggio scopriremo la verità?

