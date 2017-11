RAMBO III/ Su Rete 4 il film con Sylvester Stallone e Richard Crenna (oggi, 14 novembre 2017)

Rambo III, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 14 novembre 2017. Nel cast: Sylvester Stallone, Richard Crenna e Kurtwood Smith, alla regia Peter MacDonald. Il dettaglio.

14 novembre 2017

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST SYLVESTER STALLONE

Il film Rambo III va in onda su Rete 4 oggi, martedì 14 novembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola d'azione del 1988 che è stata diretta da Peter MacDonald (The legionary - Fuga dall'inferno, Tango & Cash, La storia infinita 3) e interpretata da Sylvester Stallone (I mercenari - The expendables, la saga di Rocky, Creed - Nato per combattere), Richard Crenna (Gli occhi della notte, Quelli della San Pablo, i precedenti capitoli di Rambo) e Kurtwood Smith (RoboCop, L'attimo fuggente, Rotta verso l'ignoto). Il film chiude la trilogia di Rambo, tratta dal romanzo "Primo sangue" dello scrittore David Morrell. Un quarto film è stato poi realizzato nel 2008, 20 anni esatti dopo questa pellicola. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

RAMBO III, LA TRAMA DEL FILM

John Rambo (Sylvester Stallone) ha finalmente trovato la pace dopo gli eventi dei film precedenti. L'ex soldato vive ora in un monastero buddista in Tibet, dove lavora come tuttofare e sbriga umili commissioni per i monaci. Occasionalmente combatte degli incontri di lotta clandestini, regalando al monastero quello che riesce a guadagnare. Nel frattempo un commando sovietico ha invaso l'Afghanistan facendo strage di civili. Un colonnello dell'esercito americano raggiunge quindi Rambo e gli offre di guidare una missione per fermare i sovietici. Rambo rifiuta l'offerta del colonnello Trautman (Richard Crenna), ma quest'ultimo, mentre rientra dopo l'incontro, viene rapito da forze sovietiche. Gli USA hanno paura ad organizzare una missione di recupero, perchè i sovietici potrebbero interpretarla come una dichiarazione di guerra aperta. Rambo è così costretto ad abbandonare il suo monastero e la sua sua vita tranquilla. L'unico modo per salvare l'amico colonnello è infatti partire per una missione da solo, in modo da non coinvolgere ufficialmente l'esercito americano in caso di sua cattura o uccisione sul campo. Rambo parte quindi subito per il Pakistan, da dove intende raggiungere la base sovietica dove è tenuto prigioniero Trautman. I Mujahideen però rifiutano di fornire aiuto e supporto logistico all'ex soldato per evitare di inimicarsi ulteriormente i vicini sovietici.

