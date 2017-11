RANCHO BRAVO/ Su Rete 4 il film con James Stewart (oggi, 14 novembre 2017)

Rancho bravo, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 14 novembre 2017. Nel cast: James Stewart, Maureen O'Hara e Brian Keith, alla regia Andrew V. McLaglen. Il dettaglio della trama.

14 novembre 2017 Cinzia Costa

il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST JAMES STEWART

Il film Rancho bravo va in onda su Rete 4 oggi, martedì 14 novembre 2017, alle ore 16.45. Una pellicola western del 1966 che è stata diretta da Andrew V. McLaglen (Chisum, I 4 dell'oca selvaggia, Shenandoah - La valle dell'onore) e interpretata da James Stewart (La vita è meravigliosa, La finestra sul cortile, La donna che visse due volte), Maureen O'Hara (Un uomo tranquillo, Com'era verde la mia valle, Miracolo sulla 34esima strada) e Brian Keith (Il cowboy con il velo da sposa, Nevada Kid, la serie tv Tre nipoti e un maggiordomo). Il film è stato prodotto e distribuito globalmente dalla Universal Pictures. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

RANCHO BRAVO, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Martha Price (Maureen O'Hara) è da poco rimasta vedova. Per coronare il desiderio del marito decide di partire dall'Irlanda insieme alla figlia alla volta del Texas con il suo miglior toro da monta, Vendicatore, di cui il marito era molto fiero, per esporlo a una mostra bovina. Il suo obiettivo è incrociare l'esemplare con una mucca americana, in modo da ottenere una nuova e più resistente razza bovina. Qui la donna riesce a vendere il toro ad un cowboy che lo ha acquistato per un ricco allevatore locale. Il problema è che il toro, cresciuto con la figlia di Martha, Hilary (Juliet Mills), segue solo lei, per cui le due donne devono accompagnare il toro in trasferta fino alla sua nuova casa. Per affrontare il nuovo viaggio viene assunto Sam Burnett (James Stewart). Durante una sosta però Martha sente Burnett accordarsi con gli altri per rubare il prezioso toro e abbandonare le due donne. Nonostante la rivelazione, Martha decide di fidarsi dell'uomo. I mandriani coinvolti nella spedizione si dividono quindi in due gruppi, uno che vorrebbe proseguire il viaggio regolarmente e uno che vorrebbe rubare il toro. Burnett rimane nel mezzo, forse per semplice indecisione o per una forma di fedeltà verso Martha, con cui sta rapidamente nascendo una relazione.

© Riproduzione Riservata.