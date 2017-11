ROWAN ATKINSON DIVENTA PAPÀ / L'interprete di Mr. Bean aspetta un figlio dalla compagna Louise Ford

Rowan Atkinson, noto soprattutto per il ruolo da protagonista in Mr. Bean, sta per diventare papà per la terza volta. La futura mamma è l'attrice Louise Ford.

14 novembre 2017 Annalisa Dorigo

L'attore Roman Atkinson, noto per l'interpretazione di Mr. Bean nell'omonima serie, sta per diventare papà per la terza volta. L'annuncio ufficiale è stato fatto solo qualche giorno fa anche se non manca molto al lieto evento previsto per il periodo natalizio. La futura madre è una donna ben più giovane del 62enne attore: si tratta infatti della 33enne Lousie Ford, conosciuta da Atkinson nel 2012 durante le prove di uno spettacolo teatrale. Si tratta di un volto noto anche qui in Italia, grazie alla sua partecipazione di spicco in una serie giunta fino a noi ovvero 'I Windsor' dove interpretata niente meno che il ruolo di Kate Middleton. Nel periodo in cui Atkinson e la Ford hanno cominciato a frequentarsi, l'attore era ancora legato alla moglie Sunetra Sastry, di 60 anni, dalla quale ha ottenuto il divorzio circa due anni dopo. Dal matrimonio con la truccatrice, rimasta per più di 25 anni al fianco dell'interprete di Mr. Bean, erano nati già altri due figli: il maggiore, Ben, che oggi ha 23 anni e Lily di due anni più giovane.

Rowan Atkinson ha rappresentato uno dei volti più amati degli anni '90 dagli appassionati di cinema e serie televisive. Il suo Mr. Bean era infatti seguitissimo e molto amato, diventando anche più di recente un cartone animato attualmente in onda nei canali Disney. Archiviato il grande successo con il suo personaggio comico e dissacrante, l'attore si è dedicato ad altre serie televisive, strizzando l'occhio anche alla sceneggiatura. Ha recitato, infatti, in Bondi Rescue e Maigret, mentre attualmente è impegnato nelle riprese di Johnny English 3, in uscita nel 2018. Ma è la sua grande passione per le auto ad occupare gran parte del suo tempo: nella sua villa settecentesca, infatti, possiede una collezione d'auto d'epoca tra le quali non può mancare una Ferrari e una Aston Martin. La sua passione per i motori lo ha portato a scrivere articoli per la rivista inglese Car e a partecipare al programma Top Gear nella sezione Star in a Reasonably-Priced Car.

