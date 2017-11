STRISCIA LA NOTIZIA/ I telespettatori chiedono al tg di indagare sul GF Vip

Questa sera, martedì 14 novembre 2017, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotta da Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. Ieri sera il tg satirico, che il lunedì sera fa da traino alla diretta settimanale del Grande Fratello Vip 2, ha registrato “solo” una media di 3.557.000 spettatori con uno share dell’11.74%. Il motivo? Su Rai 1 andava in onda il pre-partita tra Italia e Svezia che ha segnato 9.706.000 spettatori con il 34.84% di share. Si sa che l’Italia è un popolo che ama il calcio. Diversamente dal solito ieri sera la puntata di Striscia è finita prima delle 21.30, cosa che non è certo passata inosservata al popolo del web: “Nella serata in cui il #gfvip avrebbe voluto iniziare più tardi possibile (per #ItaliaSvezia), #Striscialanotizia chiude presto. Beffa. #GfVip già in onda da oltre 5 minuti”, “SONO LE 21:18 e #Striscialanotizia ha chiuso. BOOM. Non capitava tipo dal doppo guerra” e “E come mai #Striscialanotizia finisce prima delle 21:30? Vi sentite bene?”, hanno commentato con non celata ironia alcuni utenti.

IL PUBBLICO CHIEDE DI "SBUGIARDARE" IL GF VIP

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera, in cui è stato mostrato cosa è successo “davvero” nell’armadio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, su Twitter è scoppiata una rivoluzione. Tanti utenti chiedono al tg satirico di Canale 5 di dimostrare che si tratta di una ricostruzione, neanche ben riuscita: “Vi prego sbugiardate il GF Vip sulla scena della coppietta nell'armadio. Si vede benissimo che non è la scena originale…”, “Per favore sbugiardali! #vergogna Il video dell'armadio è stato taroccato dagli autori #GFVIP per evitare l'espulsione per atti osceni a Cecilia e Ignazio! In realtà nell'originale erano vestiti diversamente!” e “Ricostruzione al di sopra di ogni sospetto! Voglio la VAR perché per me è gol!”. Gli autori di Striscia ascolteranno le richieste del pubblico?

