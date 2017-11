Sabrina Ghio / Oggi la scelta a Uomini e Donne? La nuova registrazione potrebbe riservarci delle sorprese

Sabrina Ghio si avvicina alla scelta? La nuova registrazione del trono classico prevista per oggi potrebbe riservarci importanti sorprese, quali? Ecco dove siamo rimasti

14 novembre 2017 Hedda Hopper

Sabrina Ghio, Uomini e Donne

Il momento deciviso è arrivato anche per Sabrina Ghio? La nuova registrazione di Uomini e donne prevista per oggi pomeriggio potrebbe riservarci interessanti sorprese, soprattutto alla luce di quello che è successo nei giorni scorsi. In particolare, dopo l'eliminazione di Fabrizio Baldassarre e la lite con Nicolò Raniolo, sembra davvero che i tempi siano maturi per la tronista che, però, continua a prendere tempo. Nella registrazione andata in scena la scorsa settimana con la scelta di Alex Migliorini e la presentazione dei nuovi tronisti, Sabrina Ghio non ha annunciato la sua scelta e questo potrebbe indicare che nella registrazione di oggi tutto filerà liscio, salvo imprevisti. Dopo la puntata scorsa Nicolò Raniolo e Nicolò Fabbri potrebbero aver incontrato la tronista e invitarla a scegliere per non tirare oltre la corda e rovinare tutto ma è vero anche che i due, ma soprattutto il primo, non sono ancora pronti per il sì.

TRONO AD OLTRANZA FINO AL SÌ DI RANIOLO?

Fabrizio è stato mandato via per questo ma lo stesso non è successo a Nicolò che nei giorni scorsi si è aperto raccontando della sua infanzia e dei suoi problemi di bullismo a scuola, con i compagni, e questo ha giocato a suo favore visto che Sabrina sembrava più sciolta del solito ma lo stesso corteggiatore, all'affermazione di Sabrina "Voglio un uomo che mi tenga la mano", ha risposto "Ci arriveremo". Questo lascia pensare che l'ex tentatore di Temptation Island abbia ancora bisogno di tempo prima di dire sì alla tronista e lei potrebbe prendere tempo proprio per questo almeno fino a che Nicolò F. non la obbligherà a prendere una decisione senza usarlo oltre per i suoi scopi. Sarà registrata oggi la puntata della svolta?

