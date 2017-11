Saluta Andonio/ Marco Morrone, un giorno con il fenomeno del web: “La mia rivincita contro i bulli” (Le Iene)

Saluta Andonio: Marco Morrone a Le Iene Show. Un giorno con il fenomeno del web: “La mia rivincita contro i bulli”. Tra famiglia, lavoro, successo: tutti i retroscena sulla star della rete

14 novembre 2017 Silvana Palazzo

Saluta Andonio: Marco Morrone a Le Iene Show

Il fenomeno del web italiano Marco Morrone a Le Iene Show: il ragazzo diventato famoso per il suo tormentone “Saluta Andonio” sarà protagonista oggi di un servizio del programma di Italia 1. Un giorno con lui: le Iene hanno infatti trascorso 24 ore in compagnia di Marco, trascorrendo la giornata tra famiglia e lavoro per scoprire come vive e cosa fa. Ma il ragazzo ha raccontato anche l'importanza del successo che riscuote, perché rappresenta per lui anche una rivincita nei confronti di chi in passato si è preso gioco di lui. Un successo che lo ha “costretto” ad affidarsi ad un manager: sono tantissime le serate in discoteca a cui deve partecipare. Tutto è cominciato due anni fa, quando gira un video mentre era in macchina con il padre per raccontare la sua giornata. Chiede quindi al padre di salutare: «Saluta Andonio!». L'invito però cade nel vuoto, anche perché il padre è contrariato, ma importa poco, perché il video diventa virale e il ragazzo quindi si trasforma in poco tempo in una star.

SALUTA ANDONIO A LE IENE: LA STORIA DI MARCO MORRONE

Il salto di qualità però Marco Morrone lo ha compiuto quest'estate, quando ha partecipato al video della hit dell'estate, “Volare”. Rovazzi e Gianni Morandi lo hanno chiamato per un cameo. «Morandi e come uno zio. È buono e ha le mani giganti. Ci sentiamo spesso, io gli chiedo di salutare via cellullare qualche cuginetta e lui non dice mai di no», aveva raccontato a Oggi il fenomeno del web italiano. E aveva parlato bene anche di Rovazzi: «Un bravo ragazzo, molto furbo. Vuole fare il regista, ci riuscirà». Una storia a lieto fine quella di Marco Morrone, perché per lui la vita non è stata facile: a scuola è stato vittima di bulli, che lo deridevano per il suo peso. Quindi ha deciso di fare dei video per sfidarli e per dimostrare che anche lui vale. Ora che è diventato famoso le cose sono migliorate. Il manager ad esempio a Oggi aveva confidato che il ragazzo è corteggiassimo. Lui invece ha svelato di aver trovato la fidanzata. Un successo importante anche dal punto di vista economico: il suo cachet è di 500 euro per un pomeriggio in piscina, 1.500 per una serata in discoteca. Chissà cos'altro ha raccontato a Le Iene Show: lo scopriremo oggi.

© Riproduzione Riservata.