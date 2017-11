Selvaggia Roma esplode sui social/ Uomini e Donne: Francesco Chiofalo tronista o corteggiatore?

Selvaggia Roma sbotta sui social: l'ex protagonista di Temptation Island lancia una frecciatina a Francesco Chiofalo, pronto a scendere le scale di Uomini e Donne? Le sue parole.

14 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Selvaggia Roma

Selvaggia Roma sbotta sui social. L’ex protagonista di Temptation Island 2017, tornata single dopo aver chiuso la storia d’amore con Francesco Chiofalo, durata quasi sei anni, si è lasciata andare ad un durissimo sfogo su Instagram Stories. “Sto per esplodere. Aspetterò con grande gioia il suo grande trionfo da quelle scale!! E non parlo né di Sara e né di Nicola”, ha scritto Selvaggia. Le parole della Roma hanno immediatamente fatto il giro del web e i followers dell’ex protagonista di Temptation Island sono sicuri che le sue parole si riferiscano a Francesco Chiofalo. Quest’ultimo, dopo aver tentato in tutti i modi di riconquistarla, ha deciso di voltare pagina. Da diverse settimane, il nome di Chiofalo viene accostato a Uomini e donne. Prima dell’arrivo di Nicolò Brigante, in molti pensavano che potesse essere il nuovo tronista di Uomini e Donne. Così non è stato ma oggi, nel corso della nuova registrazione del trono classico, Francesco Chiofalo potrebbe scendere le scale. Lo farò come tronista o come corteggiatore?

LA STORIA DI SELVAGGIA E FRANCESCO

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo hanno vissuto una storia d’amore durata quasi sei anni e durante la quale ci sono stati litigi, discussioni e crisi difficili da superare. L’ultima è nata nel villaggio di Temptation Island 2017 dove Francesco si era legato alla tentatrice Desirèe Maldera. Pur accettando di lasciare il programma con lui, Selvaggia non è mai riuscita a superare la cosa e, dopo poche settimane dalla fine del programma, i due si sono detti addio. Il personal trainer romano ha cercato in tutti i modi di riconquistare Selvaggia. Anche Maria De Filippi ha invitato più volte la coppia a Uomini e Donne sperando in un ritorno di fiamma che non è mai arrivato. Oggi, Francesco ha voltato definitivamente pagina dicendo addio a Selvaggia. Il nuovo capitolo della sua vita, dunque, comincia dallo studio di Uomini e donne per buona pace di Selvaggia che, a sua volta, è concentrata sulla sua nuova vita da single?

