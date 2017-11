Stasera CasaMika/ Ospiti terza puntata: Caparezza, Giorgia, Laura Chiatti in studio

Stasera Casa Mika, anticipazioni e ospiti terza puntata 14 novembre: Caparezza, Giorgia, Laura Chiatti, Lino Guanciale, Edoardo Bennato, Lina Sastri e Alessandro Borghese.

14 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Stasera Casa Mika

Oggi, martedì 14 novembre, alle 21.20 su Raidue, torna l’appuntamento con Stasera Casa Mika. Lo show dell’artista libanese, giunto al terzo appuntamento, continua ad essere considerato dal pubblico uno dei migliori degli ultimi anni. Dopo il grande successo della prima edizione, anche in questa nuova stagione, Mika sta dimostrando di essere un artista completo. Questa sera, il cantante riaprirà e porte della sua casa, accogliente e senza muri, in cui tutti, senza alcuna forma di discriminazione, possono entrare per trascorrere una serata all’insegna del divertimento, della musica e della riflessione. Uno show che mette d’accordo sia adulti che bambini, protagonisti di una profonda riflessione da parte del padrone di casa. “Un bambino non sa in quale parte del mondo nasce, non sa se ha avuto la fortuna di nascere in una casa bella e dove non c’è la guerra o la disgrazia di arrivare in un posto dove si soffre. Un bambino quando nasce non sa niente di niente. Spetta a noi adulti dargli la migliore accoglienza per farlo sentire “a casa” e dargli la possibilità di diventare grande”, dice l’artista.

STASERA CASAMIKA: TUTTI GLI OSPITI DELLA TERZA PUNTATA

Anche in questo terzo appuntamento di Stasera Casa Mika sono davvero tanti gli ospiti che daranno vita ad uno show imperdibile insieme a Mika e alla sua compagna di viaggio, Luciana Littizzetto. Mika si trasformerà in un maestro d’italiano per insegnare ad una classe di 15 studenti la grammatica, il tutto a modo suo. Il primo ospite musicale della serata sarà Caparezza che sarà anche un allievo speciale del maestro Mika. Torneranno a trovare il padrone di casa, poi, due grandi donne del cinema e della musica: Rossy de Palma e Giorgia. La prima è la musa di Pedro Almodovar e arriverà a casa Mika per la prima volta. La sua figura. Infatti, era rimasta intrappolata in uno degli arredi e sarà liberata solo questa sera. A Casa Mika, poi, arriveranno anche Edoardo Bennato, Laura Chiatti, Lino Guanciale, Alessandro Borghese e Lina Sastri, con cui sarà ricordata una delle dive del cinema italiano: Anna Magnani. Come sempre, poi, Mika continuerà il suo viaggio in giro per l’Italia. Stavolta arriverà a Milano dove ha trascorso un’intera giornata a Casa Verdi, la casa di riposo per cantanti e musicisti fondata da Giuseppe Verdi. L’artista libanese, poi, si concederà una gita fuori porta al Teatro alla Scala. Mika, poi, tornerà a vestire i panni del tassista a Firenze. Mika, poi, continuerà a mostrare al suo pubblico un incredibile viaggio nel tempo con Gigi e Amalia e l’Italia del 1967 nella fiction "Il Ragazzo Che Viene Dal Futuro". Tra le hit musicali internazionali e italiane, infine, verrà omaggiata la poetica Vedrai Vedrai di Luigi Tenco. Ad accompagnare Mika e i suoi ospiti musicali nelle varie esibizioni sarà, come sempre, la resident band diretta da Valeriano Chiaravalle. Oltre a Luciana Littizzetto a cui è affidata la parte più ironica del programma, ci sarà l’amico malinconico Gregory che sarà coinvolto da Mika in alcuni siparietti con i vari ospiti. Immancabili, poi, i commenti a bordo campo di Melachi e Amira.

© Riproduzione Riservata.