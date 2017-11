UN GIORNO PER CASO/ Su Rai Movie il film con George Clooney (oggi, 14 novembre 2017)

Un giorno... per caso, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 14 novembre 2017. Nel cast: George Clooney e Michelle Pfeiffer, alla regia Michael Hoffman. Il dettaglio.

Un giorno... per caso va in onda su Rai Movie oggi, martedì 14 novembre 2017, alle ore 23.05. Una commedia del 1996 che è stata diretta da Michael Hoffman (The best of me - Il meglio di me, Gambit - Una truffa a regola d'arte, The last station) e interpretata da George Clooney (Ocean's eleven - Fate il vostro gioco, Tra le nuvole, Paradiso amaro), Michelle Pfeiffer (Scarface, Batman - Il ritorno, I favolosi Baker), anche produttrice della pellicola, e Mae Whitman (L'asso nella manica, Noi siamo infinito, Indipendence day). Il titolo del film in lingua originale è One fine day e deriva dall'omonima canzone delle The Chiffons, un gruppo vocale soul e funky attivo negli anni '60 e '70. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN GIORNO PER CASO, LA TRAMA DEL FILM

Melanie Parker (Michelle Pfeiffer) è uno stimato architetto e una madre single, dopo il suo recente divorzio. Un giorno arriva in ritardo a portare il figlio a scuola, proprio in occasione di una gita in barca. Qui trova Jack Taylor (George Clooney), un giornalista anche lui genitore single e anche lui in ritardo alla gita. Rimasti entrambi con i bambini a carico, visto che la gita è ormai partita, i due sono costretti così a collaborare per incastrare i propri impegni con la presenza dei bimbi. Melanie deve presentare un importante progetto proprio quel pomeriggio, mentre Jack deve incontrare una fonte per uno scoop in grado di mettere in difficoltà il municipio. L'unico modo per riuscirci è collaborare, così ognuno curerà il figlio dell'altro durante gli impegni di lavoro. Fra scambi di cellulare e disastri combinati dai bambini, che mettono in pericolo la presentazione del progetto di Melanie, i due riescono ad arrivare ad un asilo nido. Un allarme però richiama Melanie, costretta ad andare a recuperare il piccolo. L'unica alternativa è affidare entrambi i bambini a Jack, mentre lei affronta la sua presentazione. Subito dopo è Melanie a dover tenere i bambini, per permettere a Jack di partecipare a una conferenza stampa. Mentre i piccoli sono affidati a Melanie però la piccola Maggie (Mae Withman), figlia di Jack, scompare misteriosamente. Visto che le ricerche si rivelano infruttuose alla donna non rimane che rivolgersi alla polizia e quindi raggiungere Jack alla conferenza stampa per informarlo del fatto. Quando lei arriva, però, Jack sta affrontando il sindaco accusandolo di collusioni con la mafia.

