Un posto al sole / Anticipazioni 14 novembre: Elena e Roberto a letto insieme?

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 14 novembre: Elena resta senza lavoro e chiede aiuto a Roberto con il quale si trova a vivere una situazione compromettente.

14 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

La puntata di Un posto al sole di questa sera potrebbe sancire ciò che i telespettatori attendevano da tempo: Elena e Roberto, infatti, negli ultimi giorni sono apparsi sempre più vicini proprio come Marina aveva temuto e sospettato fin dall'inizio. E la situazione sarà destinata a peggiorare quando la madre di Alice tornerà a casa con la peggiore notizia possibile: ha perso il lavoro ancora! Si troverà quindi a chiedere ancora una volta il sostegno morale (e non solo) del suo patrigno ma questa volta le conseguenze saranno a dir poco imprevedibili: finiranno a letto insieme? In attesa di scoprire se i problemi per Marina e la sua famiglia saranno inevitabili, anche Angela si troverà a fare i conti con i cambiamenti avvenuti nella sua vita negli ultimi mesi: lei e Franco continueranno ad essere più distanti che mai, tanto da fare scelte completamente diverse e destinate a segnare definitivamente la parola fine a qualsiasi possibilità di ricongiungimento. E sarà proprio in quest'ambito che Luisa potrebbe avere un ruolo da non sottovalutare...

Un posto al sole: nuovi problemi per Peppino

Nelle ultime puntate di Un posto al sole, Peppino ha accettato la proposta di Michele ed è stato protagonista di un'intervista alla radio, dove ha parlato coraggiosamente dei problem ida lui avuti con l'usura. Le sue parole potrebbero presto segnare l'inizio di nuovi problemi per lui: Gaetano e Salvo verranno infatti a conoscenza di quanto accaduto e si prepareranno ad agire. Peppino e Franco si troveranno ancora ad affrontare una nuova urgenza? Patrizio ha atteso per giorni la messa in onda di Chef Parades e il giorno da lui sognato per settimane finalmente arriverà: la programmazione della prima puntata avrà inizio anche se per lui sarà più complicato del previsto poterla vedere senza essere disturbato dai propri familiari. Anche Rossella sarà emozionata all'idea di poter vedere in televisione il programma che ha sancito la fine della sua storia d'amore, a causa della scomoda presenza di Asia. Sarà questa l'occasione per un imprevisto ricongiungimento per la bella coppia?

© Riproduzione Riservata.