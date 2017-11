Una Vita / Cayetana indaga su Humilidad: la moglie di Mauro verrà smascherata? (Anticipazioni 14 Novembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 14 novembre: Cayetana indaga su Humilidad per capire se Teresa l'ha vista veramente. Subito capisce che la moglie di Mauro ha mentito...

14 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Una nuova avvincente puntata di Una Vita verrà trasmessa oggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Sarà una settimana più breve del solito per la telenovela spagnola che non andrà più in onda di sabato, lasciando il suo posto ad Amici di Maria De Filippi. Ma i colpi di scena saranno comunque all'ordine del giorno, grazie ai sospetti di Cayetana su Humilidad. A differenza di Mauro, la dark lady prenderà seriamente in considerazione il racconto di Teresa, secondo la quale la donna ha ripreso a camminare e si è presentata al fianco del suo letto con delle intenzioni poco chiare. Per questo la Sotelo Ruz sarà decisa a scoprire se sia trattato solo di allucinazioni e convocherà la signora San Emeterio per porle alcune domande: le chiederà cos'è davvero accaduto il giorno dell'incendio dell'appartamento, quando Humilidad è riuscita a fuggire senza l'aiuto di nessuno. E davanti a tali richieste, la donna faticherà a dare una spiegazione degna di questo nome, sembrando in grande difficoltà.

Una Vita: Cayetana smaschera Humilidad?

Nella puntata di Una Vita di oggi, Cayetana cercherà di scoprire se davvero Humilidad ha ripreso a camminare come affermato da Teresa. Di diverso avviso sarà Mauro, convinto che l'amata abbia avuto solo delle allucinazioni. Il poliziotto si troverà il carcere dopo il secondo arresto e qui verrà raggiunto dalla visita di Padre Fructuoso. Al sacerdote Mauro annuncerà la sua preoccupazione per la moglie, costretta a trovarsi a casa da sola nelle sue condizioni. Per questo gli chiederà di non perderla di vista, aiutandola se necessario. Ma davanti a tale richiesta, il comportamento di Padre Fructuoso sarà strano e farà nascere dei sospetti in Mauro. Convinto che l'uomo gli stia nascondendo qualcosa, San Emeterio chiederà a Felipe di indagare per capire cosa stia realmente accadendo. La verità sulle condizioni di salute di Humilidad verrà presto scoperta?

© Riproduzione Riservata.