Uomini e Donne / Anticipazione registrazione trono classico 14 novembre: Sabrina Ghio fa la sua scelta?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione trono classico del 14 novembre 2017. Sabrina Ghio farà la sua scelta? Prime esterne per Nilufar Addati, Nicolò Brigante e Sara Affi Fella

14 novembre 2017 Anna Montesano

Sabrina Ghio, Uomini e Donne

Cosa accadrà nella nuova registrazione di Uomini e Donne? Oggi si riaprono le porte dello studio di Canale 5 ben noto al pubblico per una registrazione del Trono Classico che potrebbe essere davvero ricca di colpi di scena. Il primo e tanto atteso è la scelta di Sabrina Ghio: la tronista, dopo l'addio di Nicolò Raniolo e l'ultimatum di Nicolò Fabbri, potrebbe finalmente aver preso la sua decisione. Sabrina potrebbe oggi decidere di uscire dallo studio assieme ad uno dei suoi corteggiatori, e quasi certamente Nicolò Fabbri, e iniziare una storia d'amore; eppure potrebbero esserci delle sorprese. Nonostante sia andato via ormai due registrazioni fa, Nicolò Raniolo potrebbe non essere davvero fuori dai giochi. Che Sabrina provasse interesse per lui è cosa ben chiara e per questo la tronista potrebbe aver deciso di incontrarlo nuovamente per un chiarimento.

LE PRIME ESTERNE DEI NUOVI TRONISTI

E se Raniolo, dopo lunghe riflessioni, tornasse in studio e quindi sui suoi passi? In questo caso, la scelta potrebbe stravolgersi e vedere Sabrina dire proprio al Nicolò "biondo" che è lui la sua scelta. Terza possibilità è quella che vedrebbe Sabrina Ghio lasciare il trono senza fare la sua scelta. Senza il ritorno di Nicolò Raniolo e di fronte alle perplessità nei confronti di Nicolò Fabbri, Sabrina potrebbe non sentirsela di scegliere e tornare quindi a casa a mani vuote. Questa nuova registrazione del trono classico vedrà anche le prime esterne dei nuovi tronisti: Nilufar Addati, Nicolò Brigante e Sara Affi Fella avranno modo di conoscere meglio i loro corteggiatori e mostrare le prime esterne al pubblico in studio.

© Riproduzione Riservata.