Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma e il nuovo romanzo, il suo cuore si riaccende per Giorgio (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: il racconto di Barbara Cappi riaccende in Gemma Galgani vecchi ricordi assopiti, ecco cosa succederà nella prossima puntata.

14 novembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

Il trono over di Uomini e Donne tornerà presto in onda con un nuovo appuntamento con protagonista Gemma Galgani. Cosa accadrà durante la prossima puntata che sarà trasmessa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset? Come sempre, a tenere banco saranno Tina Cipollari e la dama torinese più amata della televisione italiana. Quali saranno i colpi di scena senior di questa settimana? Eccovi un nuovo articolo con tutte le anticipazioni di ciò che andrà in onda a breve. Naturalmente, ad aprire le danze ci penserà il solito recall dedicato al riassunto di ciò che è già andato in onda nel corso dei passati giorni. Gemma dopo l’ultima puntata si è sfogata come sempre con la redazione, fino a confessare di non avere apprezzato il nuovo attacco della burrosa opinionista che, come di consueto, ha dato modo di andarci giù pesante. Una volta in studio, Tina e Gemma avranno ancora modo di confrontarsi per uno scontro trash che non lascerà spazio a molte altre parole. Nel frattempo la Galgani sta proseguendo la sua frequentazione con Guido e afferma di trovarlo molto galante e genuino. Le cose tra loro, nonostante gli impegni del medico, stanno proseguendo in maniera positiva.

Il nuovo racconto della Cappi riaccende il cuore di Gemma

Poi nel corso della nuova puntata del trono over che vedremo in onda, ci sarà modo di assistere ad una nuova parentesi dedicata al nuovo libro di Barbara Cappi che in qualche modo, ha riaperto in Gemma delle nuove possibilità amorose verso Giorgio. Ecco perché, anche questa nuova storia, avrà modo di commuovere la Galgani fino alle lacrime per via di una fortissima immedesimazione nella vicenda raccontata. Proprio l'autrice infatti, aveva scritto in precedenza un racconto che aveva convinto la dama a scrivere una lettera per il Manetti letta poi durante una puntata speciale (andata in onda nel prime time) di Uomini e Donne. Questo nuovo capitolo della storia, cosa scatenerà in lei? Proprio nel corso delle nuove registrazioni, abbiamo avuto modo di scoprire dei particolari inediti che hanno nuovamente riacceso il cuore di Gemma nei confronti del suo affascinante ex fidanzato fino a baciarlo durante un ballo molto intimo. Staremo a vedere cosa ci riserveranno le prossime puntate del trono over anche se, visti gli iniziali presupposti, sembrano già promettere molto bene.

© Riproduzione Riservata.