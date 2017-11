Uomini e Donne/ Anticipazioni: Mattia sceglie Vittoria, gelo in studio e sfuriata di Tina (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Mattia Marciano sceglie Vittoria e nello studio di Maria De Filippi scende il silenzio per la decisione del tronista campano.

14 novembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Ieri pomeriggio alla corte giovane di Maria De Filippi è andata in onda la scelta di Mattia Marciano. L'ex tronista campano è uscito fuori da Uomini e Donne in compagnia di Vittoria Deganello, nonostante le numerosissime polemiche. In molti si sono chiesti però, se la coppia stesse ancora insieme oppure no. Secondo gli avvistamenti della rete, i due vivono ancora serenamente la loro conoscenza ed infatti, sono già stati avvistati a Roma, Firenze e Verona. La coppia infatti, fino al momento della scelta, non avrebbe potuto condividere degli scatti nello stesso momento. Vittoria ieri aveva affermato di non farcela più: "Sono stata accusata di avere dei contatti con un'agenzia... non esiste per nessuna ragione al mondo che io sia diffamata!", si sfoga lei privatamente con il giovane campano che vuole uscire dal programma con sincerità e lealtà e accusa Tina di avergli rovinato il percorso televisivo. “Uscire da qua dentro e dopo venti giorni finire la storia… io non ce la faccio! Fuori di qua mi vedrei con te ma ora non ci riesco”, confida ancora il tronista.

Mattia sceglie Vittoria, le ultime da Uomini e Donne

Durante la puntata ha ribadito il suo interesse confessando anche di avere paura. “Non cambio certamente opinione su questo ragazzo e mi dispiace che è stressato per colpa mia ma i dubbi non li ho soltanto io, anche Gianni come tante persone, come le corteggiatrici stesse. Tu sceglierai lei, lo sappiamo fin dalla prima puntata, questo è studiato a tavolino”, afferma Tina Cipollari di ritorno in studio. Vittoria ha dato un ultimatum: “Sceglimi oppure vado via!”. L’opinionista afferma che la ragazza dovrebbe stare tranquilla: “Tanto la scelta è sempre lei!”. Passano dei giorni e Mattia non se la sente di uscire in esterna ed entra in crisi decidendo di andare da Vittoria. “La paura di non vederti più non mi fa stare tranquillo…” confessa lui dopo esserla andata a trovare in casa: “Vittoria sarà la mia scelta perché se non sei tu non sarà nessuno… sono qui per dirti se ti va di uscire con me e di provare a conoscerci io e te…”. “Assolutamente sì – risponde lei. – ti sto aspettando da una settimana”. Tiepidissimo l’applauso per lei che entra in studio abbracciando e baciando il neo fidanzato. Vittoria confessa di essere felicissima mentre Mattia in lacrime dichiara di essere finalmente contento: “È stato un percorso difficile e se lei mi mette di fronte ad una scelta ed ho paura di perderla, io non vedo perché debba restare qua… è lei. Se non è lei non è nessuno”. “Meglio prima che dopo… peace, buona vita!”, afferma invece Floriana. Gianni e Tina si scontrano con il tronista e la Cipollari lascia lo studio: “Auguri, buone serate, buone copertine, buon business!”.

© Riproduzione Riservata.