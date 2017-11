ZUCCHERO FORNACIARI / Un evento da record per chiudere Black Cat World Tour (Zucchero – Wanted tutta un’altra)

Il celebre cantante italiano Zucchero protagonista del concerto Zucchero – Wanted tutta un’altra storia nella splendida Arena di Verona in onda su Canale 5.

14 novembre 2017 Francesca Pasquale

Zucchero

22ESIMO CONCERTO DEL BLACK CAT WORL TOUR

Nella prima serata di Canale 5 è la musica a farla da protagonista assoluta con l’esclusivo concerto di scena all’Arena di Verona, Zucchero – Wanted tutta un’altra storia. Un evento all’insegna del genio artistico di Zucchero Fornaciari che proprio in queste settimane ha lanciato il nuovo album intitolato per l’appunto Wanted che di fatto è un concentrato dei successi che hanno scandito i primi 35 anni di carriera. Si tratta di un concerto con cui è stato chiuso uno straordinario tour mondiale Black Cat World Tour, caratterizzato da numeri da record ed in particolare con ben 22 date in soli 12 mesi. Uno spettacolo davvero straordinario nel quale oltre ai brani inseriti nell’album Black Cat verranno eseguite alcune canzoni che sono rimaste nella storia della musica come Vedo nero, Per colpa di chi, Diamante, Il suono della domenica e soprattutto Miserere in cui Zucchero propone un emozionante duetto virtuale con l’indimenticato maestro Luciano Pavarotti.

LA CARRIERA

Zucchero, nome d’arte di Adelmo Fornaciari, è nato a Reggio Emilia il 25 settembre del 1955. Come lui stesso ha raccontato in diverse occasioni, la scelta del nome d’arte deriva da un nomignolo che gli diede una maestra alle scuole elementari. Diplomato come perito elettronico, inizia ad avvicinarsi alla musica negli anni Settanta suonando con alcuni gruppi e la sua prima esperienza come cantautore è del 1979 allorché scrive un pezzo per Rinaldo Dal Monte intitolato Il gallo e Tutto per te per il celebre Fred Bongusto. Nel 1981 decide di intraprendere la carriera di cantante presentandosi al Festival di Castrocaro arrivando ad un ottimo primo posto a pari merito con Fiordaliso. L’anno seguente è al Festival di Sanremo nella sezione giovani con il brano Una notte che vola via, gettando le basi per un successo clamoroso negli anni successivi come Donne, Rispetto, Senza una donna, Con le mani, Non ti sopporto più, Per colpa di chi e tantissimi altri ancora.

© Riproduzione Riservata.