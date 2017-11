Zucchero, Wanted Tutta un’altra storia / Il concerto all’Arena di Verona su Canale 5 (oggi, 14 novembre)

Zucchero, il concerto all'Arena di Verona: dalle hit di sempre alle nuove canzoni, stasera sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, l'evento musicale del famoso musicista emiliano.

14 novembre 2017 Valentina Gambino

Zucchero in concerto

Stasera, Zucchero “Sugar” Fornaciari tornerà in televisione per suonare per il suo pubblico. Ecco perché, nel prime time della rete ammiraglia di Casa Mediaset, andrà in onda il suo concerto all’Arena di Verona che ha avuto modo di allietare 230.000 spettatori. Le 22 date del Black Cat World Tour hanno fatto impazzire gli estimatori con le sue energiche sonorità. Il musicista emiliano sarà quindi il protagonista assoluto dall’anfiteatro simbolo del capoluogo veneto per una prima serata su Canale 5 che regalerà alcune ore di pura adrenalina. Per l’artista è record assoluto: mai nessun altro prima di adesso, aveva realizzato così tante date all’Arena in un solo tour. Zucchero, oltre all’Italia ha suonato anche in America, Oceania, Africa ed Europa. Più di 137 concerti con la presenza dal vivo di oltre 1.000.000 fan. Nello spettacolo che vedrete nella prima serata, avrete modo di ascoltare anche i pezzi storici come: “Vedo Nero”, “Per colpa di chi”, “Diamante”, “Il suono della domenica” e il bellissimo duetto con la voce di Luciano Pavarotti in “Miserere”.

Zucchero, il concerto dall’Arena: la band sul palco

Sul palcoscenico con Zucchero, troveremo i musicisti che l’hanno accompagnato durante tutto il suo tour. Ecco perché, anche stasera sul palcoscenico dell’Arena di Verona, ci sarà spazio per Polo Jones (Musical director, basso e cori), Kat Dyson (chitarre, dobro, mandolino, e cori), Brian Auger (hammond organ C3), Doug Pettibone (Pedal Steel Guitar, dobro, lap steel, banjo, chitarra e cori), Queen Cora Coleman (batteria e cori), Nicola Peruch (tastiere), Adriano Molinari (batteria), Mario Schilirò (chitarre), Andrea Whitt (violino, mandolino, pedal steel guitar), James Thompson (sax tenore, sax baritono, flauto, armonica e cori), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (tromba, corno francese) e Carlos Minoso (trombone, tuba). Il “Black Cat World Tour” di Zucchero “Sugar” Fornaciari è incominciato proprio lo scorso 16 settembre 2016 e si è concluso in Sud America lo scorso 29 ottobre. Lo spettacolo potrà essere visionato anche in diretta streaming, tramite il sito web di Mediaset.it oppure scaricando l’applicazione per tablet e smartphone, in modo da vedere il concerto anche in mobilità ovunque voi siate.

