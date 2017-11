47 RONIN/ Su Italia 1 il film con Keanu Reeves (oggi, 15 novembre 2017)

47 ronin, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 15 novembre 2017. Nel cast: Keanu Reeves e Hiroyuki Sanada, alla regia Carl Rinsch. La trama del film nel dettaglio.

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST KEANU REEVES

Il film 47 ronin va in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 15 novembre 2017, alle ore 21.20. Una pellicola che è stata diretta da Carl Rinsch nel 2013 e interpretata da Keanu Reeves e Hiroyuki Sanada. La trama è basata su fatti realmente accaduti nel corso del XVIII secolo quando 47 ronin diedero il via a una rivolta con l'intenzione di dare degna vendetta alla morte del proprio signore, definito con nome di daimyo. Hiroyuki Sanada, che interpreta Kuranosuke Oishi, è un volto noto del cinema americano. L'interprete giapponese ha infatti preso parte a diverse pellicole di successo come Le due vie del destino - The Railway Man, Wolverine - L'immortale e Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto. La fase di realizzazione del film ebbe iniziò nel 2008, quando venne scritturato l'attore Keanue Reeves per interpretare il protagonista della storia. Fin dall'inizio la produzione decise di narrare la storia dei 47 ronin unendo agli avvenimenti storici anche tratti fantasy. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

47 RONIN, LA TRAMA DEL FILM

La storia narra uno dei racconti popolari più noti ed importanti della cultura nazionale giapponese, ovvero la vendetta del gruppo di 47 samurai che si rivoltarono contro lo shogun. Nel pieno del XVIII secolo lo Stato giapponese è suddiviso in diversi feudi, ognuno governato da un Signore locale. Uno dei feudi è guidato da Asano Naganori. Ques'ultimo decide di accogliere nella sua famiglia Kal, un fanciullo privo di padre e madre, di origine anglosassone. Il ragazzo viene allevato come un vero e proprio samurai. Nel frattempo, il feudo governato da Asano cresce e diventa sempre più florido così tanto da suscitare l'ira incondizionata dello Shogun Lork Yoshinaka. Quest'ultimo, servendosi dell'aiuto di un demone, riuscirà a screditare la figura di Asano, tanto da costringerlo a suicidarsi. Morto Asano, secondo la tradizione giapponese, tutti i samurai del regno dovrebbero suicidarsi a loro volta perché ormai privi della loro guida. I 47 samurai del regno, però, rifiutano il suicidio e vengono così banditi dal feudo ed etichettati come ronin. I 47 samurai, inoltre, non alcun diritto di vendicarsi. Dopo circa un anno di pianificazione per, i 47 ronin daranno vita ad un piano di vendetta talmente straordinario da esser ancora oggi ricordato come leggendario.

