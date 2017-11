AMICI 17 CASTING/ La ballerina Rebecca sarà ammessa al pomeridiano? (oggi, 15 novembre)

Oggi, mercoledì 15 novembre, alle 13.50 su Real Time va in onda Amici Casting. Quali saranno i concorrenti ammessi al primo pomeridiano di Amici 17?

15 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Amici Casting su Real Time

Oggi, mercoledì 15 novembre, alle 13.50 su Real time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda un nuovo appuntamento con i casting della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Come sempre a supportare e incoraggiare gli aspiranti concorrenti ci saranno i ballerini Stefano De Martino e Marcello Sacchetta. I casting sono ormai agli sgoccioli: sabato 18 novembre su Canale 5 andrà in onda il primo pomeridiano di Amici 17 in cui verrà composta la classe della nuova stagione. La puntata di ieri di Amici Casting si è conclusa lasciando in sospeso l’esito dell’esibizione della ballerina Rebecca. La ballerina di Busto Arsizio, che ha frequentato unmaster a San Francisco, ha colpito non solo per la sua bravura ma anche per i suoi lunghissimi capelli: “Voglio assolutamente i capelli di Rebecca”, “ha dei capelli bellissimi ma d'estate come fa a sopportarli che io li avrò lunghi la metà dei suoi e mi ritrovo morente a terra con la voglia di rasarmi a zero” e “Oddio che capelli lunghi!”, hanno scritto alcuni fan del programma su Twitter.In attesa di scoprire quale sarà il destino di Rebecca, vediamo come è andata la puntata dei casting di ieri.

PROMOSSI E BOCCIATI

La puntata di martedì 14 novembre di Amici Casting è iniziata con Fabiano, cantautore e chitarrista, che non riesce a candidarsi al banco di Amici. Krizia, anche lei cantante e chitarrista, si candida al banco di Amici. È il turno del ballerino Luca, che l’anno scorso è stato in sfida contro Sebastian. Anche quest’anno il ragazzo non riesce a sedersi al banco di Amici. Invece, i cantanti Simone e Iulia si candidano al banco di Amici. Molto apprezzata sui social la cantante Silvia che ha superato la prova dei casting: “Ragazzi Silvia è una bomba, potrà essere la rivelazione di questa edizione. Mi sembra una secchiona come Nali ai suoi tempi #Amici17 #AmiciCasting”, ha scritto un utente su Twitter. Meno fortunata la cantante Ahlana che non ha superato la prova.

