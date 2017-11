Al Bano Carrisi annuncia il ritiro / "Smetto di cantare il 31 dicembre del 2018, farò il vignaiolo”

Al Bano Carrisi chiude la sua carriera musicale tra poco più di un anno. L'annuncio è arrivato nel salotto di Porta a Porta: Smetto di cantare il 31 dicembre del 2018”

15 novembre 2017 Anna Montesano

Al Bano Carrisi annuncia il ritiro

Cala il sipario su un artista che ha fatto la storia della musica italiana, Al Bano Carrisi chiude la sua carriera musicale tra poco più di un anno. L'annuncio è arrivato nel salotto di Porta a Porta dove il cantante pugliese ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Smetto di cantare il 31 dicembre del 2018”. Svelato anche il desiderio per il futuro: "Spero di fare un grande concerto e poi farò il vignaiolo".Il cantautore, 73 anni, è già impegnato da anni nella sua grande passione: la coltivazione di uva e olive nelle sue tenute di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, dove è nato. Ricordiamo che negli scorsi mesi, Al Bano era stato colpito da un infarto e da un’ischemia, ma aveva detto più volte di non voler abbandonare la sua avventura.

GLI ULTIMI SUCCESSI DI AL BANO CARRISI

Ricordiamo ora i successi recenti del cantautore. Il 10 febbraio 2015 torna a calcare il teatro Ariston con Romina Power dopo 24 anni, esibendosi durante la prima serata del Festival di Sanremo 2015 con le canzoni "Cara terra mia" e "Felicità" e "Ci sarà" mentre da solo canta "È la mia vita" registrando il picco di ascolti. Ricevono anche il premio Targa Ambasciatore del Festival di Sanremo nel mondo. Il 29 maggio 2015 fanno il loro primo concerto in Italia all'Arena di Verona con la partecipazione di Pippo Baudo, Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Tyrone Power Jr. e Yari Carrisi. Nel febbraio 2017 ha partecipato al sessantasettesimo Festival di Sanremo con il brano Di rose e di spine, venendo eliminato durante la semifinale.Il brano ha vinto il premio "Giancarlo Bigazzi" per il miglior arrangiamento.

