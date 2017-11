Annamaria e Vincenzo/ Uomini e donne, dall'alcolismo alla manina corta del cavaliere

Annamaria e Vincenzo tornano al centro della puntata nonostante l'addio della scorsa settimana, a Uomini e donne vanno di scena alcolismo e la tirchieria del cavaliere

15 novembre 2017 Hedda Hopper

Annamaria e Vincenzo, Uomini e donne

Annamaria e Vincenzo tornano protagonisti nella nuova puntata del trono over di Uomini e donne in onda oggi pomeriggio. Dopo una lunga parentesi dedicata alle reazioni di Gemma Galgani e dei suoi uomini dopo tutto quello che è successo, ci sarà spazio anche per una coppia scoppiata ovvero quella formata da Annamaria e Vincenzo. Tra i due andava tutto a gonfie vele fino a quando lui non ha messo in mezzo i problemi di religione e quelli legati alla lontananza. E' stato a quel punto che tra i due è finita l'amicizia che stava andando ormai da qualche settimana e tutto a favore di Tina Cipollari che ha avuto modo di rilanciare sul cavaliere confermando quello che pensava di lui sin dal primo momento, ma cosa succederà oggi?

TINA CIPOLLARI CONTRO VINCENZO

Sembra proprio che la dama ha delle recriminazioni da fare dopo quello che è successo nella scorsa puntata. Il cavaliere ha mollato la dama elencando una serie di difetti e oggi Annamaria non solo chiarirà che alcuni di quelli sono davvero falsi, come il presunto problema di alcolismo, ma che il cavaliere è di una tirchieria unica. E' inutile che lui parli di ville, yatch e auto di lusso, l'unica verità è che quando c'è da mettere mano al portafogli si tira indietro. Tina Cipollari non aspettava altro e dopo le dichiarazioni della dama, l'opinionista ha preso la palla al balzo per dire la sua su quello che è successo e, soprattutto, su quello che Vincenzo vuole ed è in realtà. Cosa succederà a quel punto?

