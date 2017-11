Antonella Fiordelisi / "Sara Affi Fella sul trono di Uomini e Donne? Ridicola, anzi: business!"

Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island 2017, ha commentato il nuovo percorso di Sara Affi Fella, accusando l'ex di Nicola Panico di aver...

15 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Antonella Fiordelisi, Facebook

La recente Salita al trono classico di Sara Affi Fella ha scatenato una marea di polemiche, tanto da far indignare anche chi, per molte settimane, ha creduto nella sua storia d'amore con il suo ormai ex Nicola Panico. A dire la sua su questa vicenda, però, di recente è stata Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island 2017 che è riuscita a conquistare Nicola Panico facendo vacillare le certezze della sua fidanzata. Secondo la Fiordelisi, infatti, sara Affi Fella avrebbe accettato di salire sul trono solo per avere una maggiore visibilità, dal momento che fino a pochi giorni prima continuava a dichiarare il suo amore al suo ex: "Io penso che sia ridicola, anzi, userei un’esclamazione di Tina Cipollari per descrivere la situazione: “Business!”. Fino a qualche giorno prima stavano ancora insieme…". Antonella Fiordelisi, che di recente ha popolato il parterre di Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice, ha ammesso di non aver più sentito Nicola Panico, con il quale ha chiuso ogni contatto con la fine del programma di Canale 5.

CORTEGGIATRICE DI MATTIA MARCIANO A UOMINI E DONNE

Dopo aver "tentato" Nicola Panico nel resort di Temptation Island 2017, Antonella Fiordelisi ha scelto di ripartire da Uomini e Donne, dove di recente è stata una delle corteggiatrici più in vista di Mattia Marciano. "Mattia mi ha colpito per la sua sensibilità, poi avevamo avuto modo di sentirci tramite whatsapp i primissimi giorni di giugno ed ero rimasta incuriosita da lui, peccato che poi sia dovuta partire per Temptation Island", ha dettola corteggiatrice, che non nasconde di aver sentito, da parte di Marciano, un certo interesse proprio nei suoi confronti: "Perciò (...) quando me la sono sentita, ho deciso di provare a corteggiarlo in trasmissione. Ma forse quando io sono arrivata era ormai troppo tardi". La corteggiatrice, infatti, ha notato immediatamente un cambio di rotta: "mi sembrava più freddo rispetto a quel poco che mi aveva trasmesso per messaggio nei mesi precedenti", anticipando quello che, come tutti sappiamo, è stato l'epilogo del trono di Mattia: "forse perché in cuor suo aveva già scelto".

