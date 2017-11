BASTA POCO 2/ Su La5 torna il professor Mercuri con i consigli per la cura della pelle. Ospite Francesca Rocco

Oggi, mercoledì 15 novembre, in seconda serata su La5 torna Basta Poco, il programma dedicato alla bellezza e alla salute della pelle, con il professor Santo Raffaele Mercuri.

15 novembre 2017

Basta poco su La5

Questa sera, mercoledì 15 novembre, alle 23.15 su La5 torna Basta poco, il programma che ha al centro la salute della pelle. La seconda edizione di Basta poco sarà formata da sette puntate di 30 minuti l’una in cui il dottor Santo Raffaele Mercuri, primario di Dermatologia e Cosmetologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano, mostrerà trattamenti naturali e non invasivi per la cura della pelle: dai laser di ultima generazione all’acido ialuronico, dal cosiddetto lifting della pausa pranzo ai trattamenti innovativi per combattere imperfezioni della pelle come smagliature e cellulite. In ogni puntata sono presenti due storie, legate a un problema di carattere estetico: dal collo non più tonico alle occhiaie da panda, dall’ovale imperfetto al mento rilassato. Per ogni problema il dottor Mercuri proprio una soluzione, accompagnata dalle immagini del prima e del dopo. Nella seconda edizione di Basta poco ci sarà anche la make up artist Maria Grazia Santucci, una sigla a cartoni animati su disegni del vignettista Gaspare Capizzi e una rubrica dedicata alla salute e alla bellezza dei denti a cura del professor Enrico Gherlone.

GLI OSPITI DELLA SECONDA EDIZIONE

La protagonista della prima puntata di Basta poco 2 è Francesca Rocco, ex protagonista del Grande Fratello e neo mamma di Ginevra, nata dal matrimonio con Giovanni Maniero. Nelle prossime puntate ci saranno Marina Castelnuovo, attrice, imprenditrice e sosia di Liz Taylor; Fariba Tehrani e la figlia Giulia Salemi, presentatrice, attrice e blogger; Ana Laura Ribas, volto storico della tv. Lo scorso anno la prima edizione di Basta poco era stata inaugurata da Al Bano, che si era rivolto al dotto Mercuri per curare la psoriasi. Tra i protagonisti anche Efe Bal che voleva farsi rimuovere un tatuaggio. Ricordiamo che Basta poco è un programma ideato e scritto da Aldo Dalla Vecchia, prodotto da Quadrio, con la regia di Alessandro Baracco

