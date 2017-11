BEAUTIFUL / Sally in preda ai dubbi: Thomas scoprirà il suo piano? (Anticipazioni)

Anticipazioni Beautiful, puntata 15 novembre: la sfilata della Spectra Fashions si avvicina e Sally teme che Thomas scopra la verità sui bozzetti da lei sottratti.

15 novembre 2017 Redazione

Le sfilate di moda sono da sempre uno dei momenti più attesi da parte dei telespettatori di Beautiful. In passato se ne sono viste a decine, sia per quanto riguarda la Forrester Creations sia per quanto concerne la Spectra Fashions, che in quegli anni era diretta dall'indimenticabile Sally Senior (prozia della 'attuale' Sally Junior). Ogni sfilata ha riservato grandi sorprese, sia per quanto concerne la scelta degli abiti sia per quanto concerne le dichiarazioni dei suoi protagonisti: le proposte di matrimonio e gli annunci ufficiali non sono mancati in passato e difficilmente non mancheranno anche nell'imminente show in programma alla Spectra Fashions. La sfilata organizzata da Sally e dai suoi collaboratori sarà ormai alle porte anche se la giovane stilista sarà ancora tormentata dai sensi di colpa: nonostante i suoi sentimenti per Thomas, lo ha tradito nel peggiore dei modi, rubando le creazioni della sua famiglia e preparandosi ora a presentarle al mondo della moda. Sarà compito ancora una volta di Shirley convincere la nipote a non fermarsi a causa di questi dubbi, proseguendo con gli ultimi ritocchi prima dell'evento che potrebbe segnare le sorti della loro azienda.

Beautiful: è tutto pronto per la sfilata della Spectra

Nella puntata di Beautiful di oggi, la sfilata della Spectra Fashions sarà imminente e Coco si presenterà all'atelier per essere presente nel giorno tanto importante per la sua famiglia. La ragazza continuerà a non avere nessun sospetto su quanto accaduto, quindi sarà molto felice di poter sostenere la sorella e le sue nuove creazioni. Di diverso avviso sarà la stessa Sally, quando vedrà Coco tra gli ospiti dell'evento. La giovane dovrà essere invitata ad andarsene prima che sia troppo tardi, diversamente scoprirà di essere stata usata per riportare alla famiglia le immagini dei bozzetti. Ma le brutte sorprese per Sally non saranno ancora finite: qualcuno per lei molto importante deciderà infatti di sostenerla, nonostante la loro storia sia giunta al termine: anche Thomas si appresterà dunque a presentarsi alla Spectra Fashions, senza avere il minimo sospetto di ciò che è realmente accaduto. Quanto ci metterà a scoprire il boicottaggio?

