BELEN RODRIGUEZ FURIOSA / In difesa di Cecilia: "Massacrare la gente è diventato un sport nazionale"

Belen Rodriguez difende la sorella Cecilia con un lungo post pubblicato su Instagram dove accusa un programma televisivo e gli haters che non hanno altro a cui pensare.

15 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez non ci sta: le accuse mosse negli ultimi giorni nei confronti della sorella Cecilia e di Ignazio Moser non le sono andate giù, al punto da convincerla ad intervenire direttamente sui social network. In un lungo post pubblicato su Instagram, la modella argentina ha criticato tutti coloro che hanno 'massacrato la gente' facendo riferimento ad uno specifico programma televisivo (di cui non fa il nome) nel quale le donne urlano pur di guadagnarsi qualche applauso. E nel suo lungo sfogo non può mancare il riferimento al famoso video in cui Cecilia e Ignazio sono chiusi nell'armadio e che, secondo lei, è stato volutamente modificato nell'audio. Le sue parole sono molto dure verso chi avrebbe esagerato nelle critiche verso Cecilia: "Massacrare la gente è diventato uno sport nazionale!!! Se metteste tutta questa ira, tutto questo odio per rimproverare la gente che ha rovinato il vostro paese, e mi permetto di dire anche nostro perché mi sento italiana ormai....... se tutta questa indignazione fosse proiettata su i veri problemi...... allora forse cambieremo il mondo! Ma no! Lo usiamo per il grande fratello! "

BELEN RODRIGUEZ INDIGNATA CONTRO GLI HATERS

Il duro sfogo di Belen Rodriguez su Instagram prosegue con le accuse verso chi si permette, nascondendosi dietro alla tastiera di un computer, di giudicare le persone che non hanno fatto nulla di male: "Per giudicare persone, per odiare gente che non ha fatto nulla di male, gente che si mette dietro una tastiera a modificare video per massacrare la reputazione di altri, galline che in televisione urlano manco li avessero rapito i propri figli per prendere due applausi da un publico invitato ad applaudire. Solo una parola mi viene....... pena, certe persone mi fanno pena. Ma alla fine ognuno sta dove deve stare, ognuno si siede sulla sedia dove si deve sedere, e con questo buona notte a tutti!". La modella argentina non sembra avere dubbi sul giusto comportamento di Cecilia, anche se i suoi stessi fan non sono certi che sia stata obiettiva in questa dichiarazione. Sono in tanti, infatti, a ricordarle che si tratta pur sempre di un programma televisivo e chi ne fa parte deve essere consapevole sia dei lati positivi che di quelli negativi.

