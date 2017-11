CLAUDIA ZANELLA/ La moglie di Fausto Brizzi sulle presunte molestie: "Sono solo voci"

Claudia Zanella, la moglie di Fausto Brizzi, il regista al centro del presunto scandalo molestie, rompe il silenzio per la prima volta e si schiera dalla parte del compagno.

15 novembre 2017 Emanuela Longo

Claudia Zanella, la moglie del regista Fausto Brizzi, travolto negli ultimi giorni dallo scandalo sulle presunte molestie sessuali, ha deciso di rompere il silenzio in una intervista al settimanale Oggi e dire la sua sulla controversa vicenda che sta scuotendo non solo la sua famiglia ma l'intero mondo del cinema italiano. Proprio di lei si era già parlato nei giorni scorsi, quando si era detto che avesse già fatto le valigie pronta ad andare via, insieme alle figlie, dalla casa nella quale viveva con il marito, ancor prima che il suo nome divenisse di pubblico dominio in seguito all'inchiesta condotta dalla trasmissione di Italia 1, Le Iene. Già quel mero gossip era stato ampiamente smentito ed ora la Zanella è intervenuta prendendo le difese del marito Fausto Brizzi e respingendo quelle accuse piovute sul regista nel corso delle ultime difficili settimane e sostenute da ben 10 attrici che, chi a volto coperto, chi mettendoci la faccia, hanno pronunciato il suo nome.

LA SUA ATTUALE PRIORITÀ

"Girano molte voci e tali sono per me": così Claudia Zanella ha bollato le numerose indiscrezioni che avrebbero travolto letteralmente il compagno Fausto Brizzi, facendolo sprofondare nell'incubo dello scandalo molestie. La donna ha poi parlato anche della presunta crisi matrimoniale ma le sue parole lascerebbero intendere come il suo pensiero attualmente sia orientato verso altro: "Mia madre non sta bene e questa è la mia priorità ora", ha aggiunto al settimanale. La Zanella, classe 1979, è sposata con Brizzi dal 2014 ed ha due figlie, entrambe avute con il regista di Notte prima degli esami e Maschi contro femmine: Penelope e Nina. Dalle voci sulla crisi con il compagno alle pesantissime accuse, Claudia aveva optato per il silenzio ma per lei è ora arrivato il momento di scendere in campo e schierarsi ufficialmente dalla parte del marito. Una scelta diversa rispetto a quella fatta da Georgina Chapman, moglie di Harvey Weinstein, la quale invece subito dopo l'esplosione dello scandalo aveva deciso di lasciare il produttore.

