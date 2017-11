Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Belen sbotta sui social: "Certa gente mi fa pena" (GF Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ancora nel mirino della critica: Belen sbotta e difende la coppia sui social con un durissimo post (Grande Fratello Vip 2).

15 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano ad essere criticati sui social. La storia d’amore nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2017 tra il sexy ciclista e la modella argentina non fa che dividere il pubblico. Da una parte ci sono quelli che sostengono la coppia e l’amore che ha sconvolto la loro vita e, dall’altra, ci sono quelli che continuano a puntare pesantemente il dito contro i due piccioncini. I commenti del pubblico, però, non si limitano alle critiche costruttive ma si stanno trasformando in veri insulti che hanno fatto sbottare Belen Rodriguez. La sorella di Cecilia, stanca di leggere offese di ogni tipo nei confronti della sorella si è lasciata andare ad un durissimo sfogo. Tutto è nato dal famoso video di Cecilia e Ignazio nell’armadio. Nonostante il Grande Fratello, nel corso della decima puntata condotta da Ilary Blasi, abbia mandato in onda il filmato integrale dimostrando come i due abbiano semplicemente cercato un po’ d’intimità lontano dalle telecamere smentendo le tesi circolate fino a quel momento, il popolo dei social ha gridato al complotto sottolineando come Ignazio e Cecilia, nel filmato in questione, indossino abiti diversi da quelli del momento incriminato. A fare chiarezza, però, ci ha pensato la pagina Instagram “Io sto con Belen” che, attraverso foto e post, ha ricostruito nel dettaglio quanto avvenuto quella sera dimostrando come Cecilia abbia indossato sempre lo stesso maglione come ha mostrato il Grande Fratello Vip nel filmato integrale.

LO SFOGO DI BELEN PER DIFENDERE CECILIA E IGNAZIO

I post della pagina “Io sto con Belen” sono stati condivisi dalla showgirl argentina su Instagram Stories. Belen ha così deciso di scendere in campo per difendere l’onore della sorella e, stanca di leggere insulti anche sulle sue pagine social, si è lasciata andare ad un durissimo post. Le parole usate da Belen sono quelle di una donna ferita dai commenti offensivi che il pubblico continua a scrivere nei confronti di due ragazzi, rei di essersi innamorati in un contesto pubblico. “Massacrare la gente è diventato uno sport nazionale!!! Se metteste tutta questa ira, tutto questo odio per rimproverare la gente che ha rovinato il vostro paese, e mi permetto di dire anche nostro perché mi sento italiana ormai....... Se tutta questa indignazione fosse proiettata sui veri problemi...... allora forse cambieremmo il mondo! Ma no! Lo usiamo per il grande fratello! Per giudicare persone, per odiare gente che non ha fatto nulla di male, gente che si mette dietro una tastiera a modificare video per massacrare la reputazione di altri, galline che in televisione urlano manco li avessero rapito i propri figli per prendere due applausi da un pubblico invitato ad applaudire. Solo una parola mi viene....... pena, certe persone mi fanno pena. Ma alla fine ognuno sta dove deve stare, ognuno si siede sulla sedia dove si deve sedere, e con questo buona notte a tutti! Ps. Guardate le Instagram stories, capirete meglio. Belén”, ha scritto la showgirl argentina.

