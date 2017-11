Cecilia Rodriguez vs Luca Onestini / L'ex tronista è un abile stratega? (Grande Fratello 2017)

Cecilia Rodriguez e Luca Onestini; lo scontro continua tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 2 a causa delle differenti opinioni sulla questione Soleil Sorgè.

15 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Luca Onestini

Nella casa del Grande Fratello Vip 2 sono nate in questi due lunghi mesi delle belle amicizie ma anche delle antipatie, che continuano a dare vita a forti diverbi davanti alle telecamere. Non ne sono esclusi Cecilia Rodriguez e Luca Onestini, che hanno discusso nuovamente al termine della diretta dello scorso lunedì. L'argomento chiamato in causa dai due gieffini è sempre lo stesso: il rapporto dell'ex tronista con Soleil Sorgè e il sospetto che lui avesse già deciso di lasciarla prima dell'inizio del reality show. L'argomento era già balzato alle cronache qualche settimana fa, quanto la sorella di Belen e Jeremias avevano affermato di avere letto alcuni messaggi di un amico comune. Da tali testi avevano capito, ancor prima dell'entrata nella casa, che Onestini avrebbe lasciato Soleil davanti alle telecamere, per cercare di tenere alto l'interesse sui suoi confronti. La stessa ex corteggiatrice però lo aveva spiazzato anticipando i tempi e ponendo fine alla loro relazione con una lettera, salvo poi annunciare la sua clamorosa relazione con Marco Cartasegna (con il quale fa ancora coppia fissa).

Cecilia Rodriguez e Luca Onestini ancora allo scontro

Dopo la diretta di lunedì scorso, Cecilia Rodriguez è tornata sull'argomento Soleil, definendo Luca Onestini un abile stratega. I messaggi in questione erano troppo chiari, soprattutto perché letti nel cellulare di quell'amico che si reca abitualmente in studio per sostenere l'ex Mister Italia. Tali dichiarazioni hanno reso necessario l'intervento di Onestini, il quale ha ammesso di non conoscere molto quella persona e di averla vista solo un paio di volte prima dell'entrata nella casa. Il litigio è proseguito, rendendo necessario l'intervento degli altri compagni di avventura: Giulia De Lellis, nonostante in passato sia stata messa in guardia da Veronica sulla sincerità di Luca, ha confermato di fidarsi ciecamente di lui e lo stesso Ignazio ha preferito non prendere posizione, nonostante fosse coinvolta nella querelle la sua attuale fidanzata Cecilia. Per ora dunque la questione non può dirsi risolta: dovremo attendere l'uscita dei protagonisti del Grande Fratello Vip 2 per trovare le risposte.

