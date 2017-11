Cinzia Primatesta / La moglie di Antonino Cannavacciuolo, ecco chi è: imprenditrice vegana e socia in affari

Cinzia Primatesta, ecco chi è la moglie del famoso chef Antonino Cannavacciuolo: donna in carriera, socia in affari, imprenditrice e mamma di Andrea ed Elisa.

15 novembre 2017 Valentina Gambino

Cinzia Primatesta, la moglie di Cannavacciuolo

Cinzia Primatesta è la moglie (vegana) di Antonino Cannavacciuolo. Lo chef stellato tra i più amati della televisione italiana, ha sposato l'unica donna capace di "beffarlo". Secondo il famoso chef, la sua dolce metà andrebbe sempre avanti a mangiare tofu e insalata e la morale di questa storia si riassume in breve: quando è in casa non cucina. Il figlio Andrea di 4 anni, sembra essere molto vicino allo stile alimentare della madre mentre Elisa, di 9 anni, pare propensa a mangiare di tutto. Ma chi è la moglie di Cannavacciuolo? Ancor prima di sposare lo chef, la donna aveva già trovato il successo ed è diventata una professionista lavorando con le sue forze. Imprenditrice e manager, gestisce una famosa catena di alberghi di lusso. L'amore tra lei e Antonino è nato nel 1995 ma all'epoca, la famiglia Primatesta lavorava nel campo della ristorazione da moltissimi anni. Proprio i due, si sono conosciuti sul posto di lavoro in quanto un allora giovanissimo Cannavacciuolo, fu convocato per una stagione di circa tre mesi.

Cinzia Primatesta, la moglie (vegana) dello chef Cannavacciuolo

"Toni venne a “L’Approdo”, sul Lago d’Orta, quando aveva circa 20 anni per fare una stagione di 3-4 mesi. Ci conoscemmo e qualcosa di speciale scoppiò in un istante. Dopo due anni, nel 1997, ci fidanzammo. Il 28 febbraio 1999 aprimmo “Villa Crespi”, quando avevamo 23 e 24 anni. Una pazzia, però eravamo pieni di entusiasmo", ha raccontato la moglie di Cannavacciuolo menzionando il loro primo incontro. Il matrimonio tra i due è arrivato nel 2005, dopo otto anni di fidanzamento. Dalla loro unione sono venuti al mondo Elisa e Andrea e la moglie dello chef non ha comunque messo da parte la carriera. Ed infatti, anche attualmente gestisce alberghi e collabora con suo marito. Per quanto riguarda la parte privata della loro vita, proprio lo chef ha raccontato cosa accade tra le quattro mura di casa: “Non cucino anche perché mia moglie è vegetariana: mangia solo tofu, insalate, bietole e, una volta ogni tanto, pesce. Andrea è lo specchio della mamma: mangia solo insalate, verdure, pasta coi piselli, fagioli, ha deciso tutto lui”.

