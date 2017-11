Daniele Bossari sposa Filippa Lagerback?/ Video, lei prende il bouquet alle nozze del fratello del conduttore

15 novembre 2017 Anna Montesano

Il fratello di Daniele Bossari si è sposato pochi giorni fa. Logicamente il conduttore, protagonista nella casa del Grande Fratello Vip, non ha potuto assistere al grande evento anche se ne ha ricevuto un assaggio proprio lunedì in diretta al GF Vip. Andrea Bossari ha detto sì alla sua Anu (clicca qui per la foto) ma la vera notizia, che sta facendo il giro del web. è un'altra: Filippa Lagerback, compagna di Daniele da sedici anni, è stata destinataria involontaria del bouquet della sposa. La tradizione la conosciamo - nozze entro un anno - ecco perchè presto anche il gieffino e la conduttrice potrebbero finire all'altare. Andrea Bossari ha sposato la compagna Anu con una cerimonia celebrata a Palazzo Reale a Milano Tra gli invitati, oltre a Filippa, c'era naturalmente anche la figlia di lei e Bossari, la 14enne Stella che tanto fece emozionare il padre nella visita al Gf Vip.

NOZZE ENTRO IL PROSSIMO ANNO?

Gli sposi hanno deciso comunque di fare una sorpresa a Daniele Bossari. Nel corso della puntata del Gf Vip Daniele ha potuto vedere alcune immagini delle nozze e poco dopo Andrea e Anu sono entrati nella casa, seguiti da ballerini indiani. Ricordiamo che Filippa e Bossari, finora, non hanno mai consacrato il loro amore con il vincolo nuziale. Filippa Lagerback, attraverso Vanity Fair, esprimeva la sua opinione riguardo il matrimonio: "Un figlio è un legame fortissimo, anche per questo non abbiamo mai sentito l’esigenza di firmare un contratto. Ci scegliamo ogni giorno. Se dovesse chiedermi di sposarlo, potrei rispondere solo in un modo". Ora il bouquet preso da Filippa potrebbe essere un segno del destino per il futuro. Magari Daniele Bossari, al termine del suo percorso al Gf Vip, chiederà a Filippa di celebrare il loro amore anche attraverso il vincolo del matrimonio.

