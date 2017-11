FILIPPA LAGERBACK / La dedica al compagno Daniele Bossari: "Manchi da impazzire" (Grande Fratello Vip 2)

Filippa Lagerback ha scritto una nuova dedica al suo compagno Daniele Bossari, ancora protagonista del Grande Fratello Vip 2. Ecco le sue romantiche parole.

Filippa Lagerback e Daniele Bossari sono legati da ben 16 anni e hanno una splendida figlia, Stella, che è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2 per fare una splendida sorpresa a papà. A differenza di quanto accaduto per altre storiche coppie (vedi Cecilia Rodriguez e Francesco Monte), il loro amore non è mai stato messo in discussione per questa prolungata separazione ed entrambi continuano a dichiarare i propri sentimenti. Daniele parla spesso della figlia e della compagna, pur mantenendo quella giusta riservatezza che gli ha permesso di conquistare un ampia schiera di fan, mentre Filippa preferisce rivolgergli dei dolci pensieri nei social network, pur nella consapevolezza che essi non potranno essere letti dall'altra parte. È così che la scorsa domenica ha scritto su Instagram: "Essere complici è il massimo livello di intimità. Buona domenica Amo, manchi da impazzire"

Filippa Lagerback e le dediche a Daniele Bossari

Filippa Lagerback non è nuova a pubbliche dichiarazioni a favore del suo Daniele Bossari. Solo qualche giorno fa, infatti, in una intervista radiofonica aveva spiegato le ragioni che avevano portato il conduttore a decidere di entrare al Grande Fratello Vip 2: "Daniele è andato al Grande Fratello per un suo percorso personale, per vincere le sue paure (…) Io lo guardo sempre, 24 ore su 24, almeno so sempre dov’è". Ha quindi confessato di essere innamorata di lui come se lo avesse conosciuto e di essere colpita dalla sua onesta e trasparenza, le stesse caratteristiche che hanno permesso di entrare nelle grazie del pubblico, dopo un periodo iniziale abbastanza complicato: "Daniele è riservatissimo, ma ha vinto nella sfida di mostrarsi 24 ore su 24 per ciò che è, una persona onesta, trasparente, con dei valori". E proprio questo carattere ha reso il conduttore di Mistero uno degli assoluti favoriti per la vittoria al reality show, insieme alla già finalista Giulia De Lellis.

