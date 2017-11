Francesco Monte innamorato di Cecilia Rodriguez/ La perdona? Intanto lancia una frecciatina a Moser (GF Vip 2)

Francesco Monte torna a parlare di Cecilia Rodriguez dichiarando amore per l'ex fidanzata e lanciando una frecciatina al rivale Ignazio Moser (Grande Fratello Vip 2017).

15 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Francesco Monte

Francesco Monte torna a parlare di Cecilia Rodriguez, la donna con cui ha trascorso più di quattro anni della sua vita e con la quale sognava il matrimonio e una famiglia prima che Ignazio Moser sconvolgesse la sua vita di coppia. Nella casa del Grande Fratello Vip 2, infatti, Cecilia ha messo in discussione tutta la sua vita decidendo, dopo una riflessione profonda, di chiudere la storia con l’ex tronista di Uomini e Donne per iniziare una relazione con Ignazio Moser. Francesco Monte ha incassato il colpo elegantemente. Sia durante il confronto con Cecilia nella casa del Grande Fratello sia nelle interviste che ha rilasciato finora, l’ex tronista non ha mai usato una parola fuori posto per descrivere Cecilia. Monte, infatti, continua a difenderla e, ai microfoni del settimanale Oggi, ha ribadito di essere ancora innamorato della Rodriguez. “Siamo stati insieme quattro anni e non le nascondo che la amo ancora” - ha dichiarato Monte che ha smentito di essere stato in crisi con Cecilia prima che quest’ultima varcasse la porta rossa della casa di Cinecittà – “Con Cecilia, negli ultimi due anni e mezzo avevamo raggiunto un equilibrio tale che parlavamo già di matrimonio e figli”. I sentimenti di Francesco, dunque, non sono cambiati. L’ex tronista riuscirà così a trovare la forza per un ultimo confronto con Cecilia?

LA FRECCIATIA A IGNAZIO MOSER

Immutati sono anche i sentimenti di Francesco Monte per Ignazio Moser. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha affatto cambiato il suo pensiero sul ciclista, reo di essersi avvicinato ad una ragazza fidanzata. Pur attribuendo delle colpe a Cecilia, l’ex tronista di Uomini e Donne punta il dito contro Ignazio Moser che non avrebbe avuto rispetto per una storia d’amore che durava da più di quattro anni. “Io sono di un’altra pasta, non mi sarei mai comportato come lui… Non sono una persona che cerca visibilità a tutti i costi. Sono stato quattro anni fuori dal piccolo schermo e non mi sono certo inventato storie o gossip per finirci dentro”, ha detto Monte al settimanale Oggi. Ignazio Moser, dunque, si sarebbe avvicinato a Cecilia Rodrigue per ottenere un po’ di visibilità? L’ex tronista lancia la frecciatina. Moser la raccoglierà quando uscirà dalla casa?

© Riproduzione Riservata.