GIULIA DE LELLIS / L'appello alle sue bimbe: "Sostenete Ivana Mrazova!" (Grande Fratello Vip 2)

Giulia De Lellis lancia un appello alle sue bimbe, che continuano a sostenerla durante l'avventura al Grande Fratello Vip 2, e chiede loro di sostenere Ivana Mrazova.

15 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è la prima finalista del Grande Fratello Vip 2, riconfermandosi anche l'indiscussa favorita per la vittoria finale. Nella diretta dello scorso lunedì, l'ex corteggiatrice si è presa un bello spavento, pensando di essere stata eliminata e solo dopo l'arrivo in studio ha appreso che d'ora in avanti non dovrà preoccuparsi di un eventuale nomination. Ben diverso è invece il caso della sua amica Ivana Mrazova, che solo la prossima settimana apprenderà il suo destino. La modella dovrà infatti vedersela con Cristiano Malgioglio oltre che con la coppia più discussa del reality show ovvero Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. E mentre quest'ultimo si è detto pronto a ritirarsi pur di evitare l'eliminazione di Cecilia, Giulia De Lellis preferisce chiamare in causa le sue bimbe per sostenere la sua più cara amica all'interno della Casa: Ivana Mrazova. Nel corso della notte ha infatti lanciato un appello alle sue inseparabili fan affinché sostengano la modella e votino per lei 24 ore al giorno.

Giulia De Lellis lancia un appello alle sue bimbe

Giulia De Lellis non vuole separarsi da Ivana Mrazova, con la quale ha legato molto nel corso delle ultime settimane. La modella si trova però in nomination con dei nomi forti, motivo che ha spinto l'ex corteggiatrice ad intervenire. Qualche ora fa ha infatti dichiarato ai suoi compagni di avventura: "Sappiate che attiverò le mie ragazze. Pregherò loro, le pregherò che votino 24 ore su 24 per Ivana. Le attiverò, poi vabbè, non è che sono robot. Però tipo le pregherò perché lavorino 24 ore su 24". Considerando i migliaia di fan sui quali può contare su Instagram e Facebook la fidanzata di Andrea Damante, l'appello difficilmente resterà inascoltato. Ma davvero ce ne sarà bisogno? Anche se Ivana è spesso rimasta ai margini delle scene, evitando flirt espliciti o comportamenti sopra le righe, non sembra essere in pericolo: è vero che i colpi di scena non sono mancati in passato, ma con Ignazio Moser in nomination può ritenersi in una botte di ferro. Il web non ha perdonato a lui e a Cecilia Rodriguez la scena dell'armadio e la spiegazione del GF ha soltanto peggiorato il clima di attrito. Chi lo salverà dall'eliminazione?

