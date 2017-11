Gemma Galgani e Guido/ Uomini e donne, la lite a tre è servita con Giorgio Manetti?

Gemma Galgani e Guido prenderanno posto al centro dello studio di Uomini e donne per dare il via ad una nuova maxi puntata ma la lite a tre è servita con Giorgio Manetti e il suo intervento

15 novembre 2017 Hedda Hopper

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Ci siamo, finalmente è arrivato il momento del trovo over di Uomini e donne e oggi andrà in onda la prima delle tre puntate destinate ai senior della trasmissione, salvo cambiamenti. Come sempre ad aprire la maxi puntata ci penserà Gemma Galgani che sarà in studio con i suoi rvm di recap della scorsa puntata e poi finalmente entrerà in studio per raccontare le sue giornate ed essere presa di mira da Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due saranno nuovamente dalla parte opposta a Gemma Galgani per via del suo ennesimo sfogo. A quanto pare la dama torinese ha chiuso la puntata e poi, disperata, ha confidato alla redazione tutto quello che è successo in studio e, in particolare, quello che le ha dato fastidio. Il fatto che Marco e Giorgio abbiano dubitato di lei e l'abbiano trattata in quel modo proprio non le è andata giù. Ma cos'altro succederà?

GEMMA TRA PASSATO E PRESENTE

La dama dopo il suo sfogo avrà modo di entrare in studio e sedersi al centro per confermare quello che ha detto e la delusione che prova dopo le parole di Marco Firpo e Giorgio Manetti, due ex e due persone importanti per lei. Addirittura la dama si spinge oltre definendo Marco davvero una brutta persona per via di quello che ha detto. Ma chiuso con il passato, si parla del presente e, in particolare, delle sue due nuove conoscenze ovvero Guido e Riccardo. Mentre sul dottore non avrà niente da ridire, sull'altro il suo giudizio non sarà così clemente visto che Riccardo è molto concentrato sulla sua persona e poco su di lei e la loro conoscenza. Per loro è già arrivato il momento di dirsi addio? In studio però scoppia la lite per quello che Gemma ha detto ai suoi ex.

