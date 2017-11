Giorgio Manetti/ Uomini e donne, dal giudizio su Gemma alla sua nuova conoscenza

Giorgio Manetti torna al passato con la dama torinese, Uomini e donne, dal giudizio su Gemma alla sua nuova conoscenza, cosa deciderà di fare della sua vita?

15 novembre 2017 Hedda Hopper

Quando si parla di Giorgio Manetti non si può non parlare di Gemma Galgani e anche nella nuova puntata del trono over di Uomini e donne ne vedremo delle belle. La dama torinese ha avuto da ridire sul giudizio del toscano e dell'altro suo ex e lo sfogo con la redazione a fine puntata non è mancato. Come reagirà Giorgio ascoltando la dama torinese lamentarsi del suo comportamento e delle sue parole? Il cavaliere non è molto d'accordo su quanto si è detto e ribadirà il fatto di essere in studio anche per dire la sua su quello che succede agli altri protagonisti, compresa Gemma Galgani continuamente alla ricerca di un amore anche lì dove non c'è. Nella discussione interviene anche Gianni Sperti che ribadisce il fatto che Giorgio Manetti è ancora nei pensieri di Gemma.

GIORGIO MANETTI PRONTO A TORNARE DA GEMMA?

Proprio nell'ultima registrazione del trono over, che vedremo nei prossimi giorni, Giorgio Manetti e Gemma Galgani hanno finito nuovamente per discutere tant'è che Maria De Filippi ha iniziato ad affrontare i due per farli ammettere che forse i loro sentimenti non sono sopiti. L'unica cosa certa è che la dama torinese non ha ancora dimenticato il suo gabbiamo toscano e i due non solo finiranno per ridere insieme ma anche per concedersi un ballo con tanto di bacio finale. Cosa succederà a quel punto al bel Giorgio? Il toscano dimenticherà quel famoso settembre di due anni fa e tornerà dalla sua Gemma? I fan sperano davvero in un lieto fine per loro ma questo sarà possibile solo mettendo da parte l'orgoglio.

