Gomorra 3, La serie/ Anticipazioni e cast della terza stagione: cosa succederà dopo la morte del boss?

Il 17 novembre Gomorra 3 andrà in onda su Sky Atlantic con i nuovi episodi che dovranno fare i conti con l'uscita di scena di Fortunato Cerlino e di Don Pietro Savastano, cosa succederà?

15 novembre 2017 Hedda Hopper

Lunghe file fuori da oltre 300 cinema che tra ieri e oggi ospiteranno la proiezione del primo e terzo episodio di Gomorra 3 e poi? Dal 17 novembre sarà Sky Atlantic la casa per i nuovi episodi della serie rivelazione degli ultimi anni. Un prodotto apprezzato in Italia e acquistato in oltre 190 Paesi, tutto questo è Gomorra. Una fotografia realistica, una storia che non scade mai nel fumetto e nell'assurdo e una doppia opzione che non permette al pubblico di amare i cattivi della serie che finiscono dietro le sbarre o sotto terra. Le polemiche sulla violenza portata sullo schermo da Gomorra sembrano ormai un lontano ricordo e i grandi numeri ottenuti in Italia e all'Estero sembrano finalmente aver fatto dimenticare tutto, ma sarà davvero così? Dopo una lunga attesa di oltre un anno e mezzo, Gomorra 3 tornerà su Sky per la gioia dei fan che potranno fruire di un episodio a settimana ogni venerdì cominciando dal prossimo.

LA RIPARTENZA DOPO LA MORTE DI DON PIETRO

Ma cosa succederà in questi nuovi episodi di Gomorra 3? La prima cosa da fare e mettere al posto è legata alla morte di Don Pietro Savastano. Non solo Patrizia e Genny dovranno fare i conti con questo cercando di ottenere vendetta (vera o fittizia che sia) ma gli altri boss sembrano interessati a quello che succederà tra Scampia e Secondigliano adesso che il suo posto è vacante. La guerra è alle porte e adesso davvero Genny dovrà continuare a seguire il solco segnato dai suoi genitori per lui ma sarà davvero in grado di tenere le redini della sua nuova vita da boss oppure no? Al suo fianco potrebbe schierarsi proprio Ciro l'Immortale, colui che ha ucciso Don Pietro ma con la mano armata proprio dal suo rivale e amico, Genny. I due metteranno tutto da parte e saranno alleati o i colpi bassi saranno sempre all'ordine del giorno fino al colpo di scena finale?

