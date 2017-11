Grande Fratello Vip 2017/ News dalla Casa: chi sarà il nuovo eliminato? L'appello di Ignazio e Giulia

15 novembre 2017 Anna Montesano

Ignazio Moser al Grande Fratello Vip 2017

Dopo l'uscita dalla Casa di Jeremias Rodriguez, la nuova puntata del Grande Fratello Vip trova in nomination anche la sorella Cecilia. La Rodriguez trova in nomination al suo fianco anche il nuovo fidanzato, Ignazio Moser, oltre alla modella Ivana Mrazova e Cristiano Malgioglio. Mentre i telespettatori iniziano a chiedersi chi possa essere l'eliminato della prossima settimana, manifestando le loro preferenze, arrivano già i primi indizi in questo senso. È ormai ben chiaro che la coppia Cecilia - Ignazio non goda di particolare simpatia da parte del pubblico e, probabilmente compreso questo aspetto e a fronte del forte dolore al ginocchio, Moser ha deciso di lanciare un appello al pubblico.

IGNAZIO MOSER PROSSIMO ELIMINATO: LA PROVA

Il ciclista, lunedì sera a cena ha infatti dichiarato: "Alle persone dirò di votare lei. Se devo scegliere tra uno di noi due, me ne voglio andare io. Adesso inizio il confessionale dicendo che io me ne vado a casa. Preferisco che resti lei". Una richiesta quella di Ignazio che potrebbe essere accolta dal pubblico senza particolare difficoltà. Tra i quattro in nomination questa settimana, al momento pare essere proprio Ignazio quello più vicino all'eliminazione, anche se a rischio rimane anche Cecilia. Sembra invece molto vicina alla salvezza Ivana Mrazova: Giulia De Lellis, che sul web ha un vero e proprio esercito di fan pronti a sostenerla, l'ha infatti avvisata che coloro che hanno salvato lei salveranno anche l'amica. Sarà così? Difficile infine che esce Cristiano Malgioglio: il paroliere ha mostrato di essere un vero pilastro della Casa e quindi amatissimo dal pubblico del Grande Fratello Vip 2.

