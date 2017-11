IL CONTADINO CERCA MOGLIE 3/ Ilenia Lazzarin aiuta cinque contadini a trovare l'amore

Questa sera, mercoledì 15 novembre, alle 21.00 su FoxLife va in onda la prima puntata de Il Contadino Cerca Moglie 3 condotto da Ilenia Lazzarin. Ecco i 5 protagonisti.

15 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

I protagonisti de Il contadino cerca moglie 3 (Facebook)

Questa sera, mercoledì 15 novembre, alle 21.00 su FoxLife (canale 114 di Sky) prende il via la terza stagione de Il contadino cerca moglie, il reality condotto per la seconda volta da Ilenia Lazzarin (il primo anno il programma era stato affidato a Simona Ventura). Quest’anno saranno cinque i contadini in cerca dell’amore. Federico, 26 anni, è un allevatore che vive alle porte di Milano. Le sue giornate scorrono tra allevamento di mucche da latte, coltura e vendita di cereali biologici, e la gestione dell’agriturismo. La sua grande passione è il rugby. Il romagnolo Andrea, 31 anni, si definisce “un contadino di mare”: si divide tra l’allevamento di cozze e le serate nella discoteche della Riviera Romagnola. Il toscano Leonardo, 35 anni, ha ereditato dal nonno l’azienda agricola tra colline del Chianti: oltre alla produzione di vino e olio, coltiva anche i giaggioli. Questo contadino è diventato anche poeta, dopo una delusione d’amore. Il calabrese Andrea, 39 anni, dopo a laurea in Economia ha fondato un’azienda vitivinicola. Infine c’è anche un contadino straniero: Javier, 27 anni, è di origine italiana ma è nato e cresciuto in Cile. Il contadino sogna una ragazza italiana pronta a trasferirsi dall’altra parte del mondo dove conduce i 1200 ettari dell’azienda di famiglia.

LA PRIMA PUNTATA

Nella prima puntata Ilenia Lazzaroni fa incontrare a ogni contadino 5 pretendenti di città, scelte sulla base delle lettere a lui indirizzate. Al termine della serata, in uno borgo medievale, ogni contadino dovrà prendere scegliere le tre ragazze che si trasferiranno in fattoria per iniziare la convivenza. Dalla seconda puntata Il contadino cerca moglie 3 segue in parallelo la vita nelle cinque fattorie: la convivenza tra contadini e pretendenti sarà scandita dai ritmi serrati della vita in campagna e da quelli della vita in mare. Per la prima volta il programma attraverserà l’oceano: 3 ragazze sono volate in Cile nella azienda agricola di Javier. Oltre al lavoro nelle diverse azienda agricole, non mancheranno romantici tête-à-tête e uscite notturne tra i contadini e le ragazze, ma anche colpi di scena, abbandoni e new entry. Ilenia Lazzaroni avrà il compito di fare visita nelle varie fattorie per verificare l’andamento della convivenza, cercare di interpretare i sentimenti dei contadini e accompagnarli nella scelta finale.

