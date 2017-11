IL SEGRETO / Anticipazioni puntata serale 15 novembre: Raimundo muore durante l'esplosione?

Anticipazioni Il Segreto, puntata serale 15 novembre: Raimundo resta intrappolato sotto le macerie dopo la terribile esplosione organizzata da Cristobal Garrigues.

15 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Il Segreto va in onda eccezionalmente questa sera su Canale 5, al termine di Striscia la notizia. Sarà un episodio da non perdere nel quale la crudeltà di Cristobal Garrigues raggiungerà il suo apice. Il terribile individuo, infatti, convincerà Carmelo a nascondere una falsa bomba dietro l'altare della chiesa nella quale saranno celebrate le nozze di Donna Francisca e Raimundo. L'intende preciserà che si tratta soltanto di uno scherzo e che nessuno correrà un vero pericolo. Alla fine, Carmelo accetterà (anche a causa dei soliti ricatti) ed eseguirà il compito assegnato anche se poco prima della cerimonia si renderà conto di essere stato preso in giro. Cercherà di correre in chiesa per evitare l'esplosione ma sarà troppo tardi: i due sposi, pronti a pronunciare il fatidico sì, si troveranno in grave pericolo. Ma se Donna Francisca riuscirà ad evitare il peggio, restando solo lievemente ferita, la stessa sorte non verrà riservata a Raimundo. Quest'ultimo non sfuggirà al crollo della chiesa, restando intrappolato sotto le macerie. Di lui si perderanno le tracce, tanto da far pensare che possa essere accaduto il peggio.

Il Segreto: Francisca nota Carmelo dopo l'esplosione

La puntata serale de Il Segreto, sancirà l'ennesima tragedia della telenovela spagnola. Raimundo, infatti, potrebbe essere morto durante l'esplosione mentre Donna Francisca riuscirà a mettersi in salvo. Anche Mauricio, che aveva accompagnato la coppia per proteggerla, subirà qualche piccola ferita e lo stesso accadrà a Carmelo. Quest'ultimo aveva tentato di avvertire gli sposi ma non era riuscito ad arrivare in tempo. La sua presenza verrà notata dalla Montenegro che, seppur nella disperazione del momento, comincerà a nutrire dei sospetti sul suo coinvolgimento. Insieme alle vicende dell'attentato organizzato da Cristobal Garrigues, la puntata de Il Segreto di oggi sancirà la trasformazione di Beatriz in perfetto stile Pretty Woman. L'idea sarà di Lucia, che consiglierà alla ragazza di mettersi in mostra per tentare di riconquistare Matias. Per questo l'aiuterà a cambiare look: con capelli tagliati, vestiti alla moda e un po' di trucco, la figlia di Hernando sembrerà essere diventata una donna a tutti gli effetti. Ma basterà per riportare Matias sulla retta via?

